Cuối ngày mai 23/6: Những con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau, cẩn thận kẻo tiền của hao mất, vận xui bám lấy, vận trình trắc trở, khó khăn, tài chính lao dốc, đào hoa gặp bế tắc

Dậu Tuất Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Tuất chớ nên vì bất cứ lý do nào mà sống thiếu trung thực, đổ lỗi cho người khác. Hãy luôn là chính mình và thật thà với những người xung quanh, như thế bạn sẽ không khi nào phải băn khoăn, hay xấu hổ vì nhưng điều bạn đã nói. Tôn trọng bản thân là cách khiến mọi người xung quanh tôn trọng bạn

Con giáp này bị ảnh hưởng bởi những chuyện tình cảm nên không thể tập trung vào công việc. Tâm trạng như lơ lửng trên mây, đầu óc thiếu tỉnh táo, chán nản đến mức quên việc mình cần phải làm gì. Nếu cứ giữ tinh thần như thế này thì hiệu suất làm việc sẽ sụt giảm đi đáng kể.

Thương Quan dự báo con giáp tuổi Tuất có thể phạm sai lầm. Việc lập kế hoạch trở nên rất cần thiết trong thời điểm này. Việc mọi thứ chậm rãi là điều không ai muốn nhưng đừng quên rằng khi có một kế hoạch cụ thể trong tay, bạn có thể xử trí mọi công việc tốt hơn rất nhiều đấy

Dậu Tuất Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Tuất chớ nên vì bất cứ lý do nào mà sống thiếu trung thực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Mão khó kiềm chế cảm xúc nhưng để hạn chế tác động xấu thì bạn nên cân nhắc lại từng lời nói ra. Bạn trở nên thật mạnh mẽ và thẳng thắn khi nói những suy nghĩ của mình, thế nhưng đừng chê bai người khác đấy nhé.

Mộc - Kim xung khắc chỉ ra những sai sót có thể có của bản mệnh liên quan tới tiền bạc mà lâu nay bạn không nhận ra. Thay vì bảo thủ hay cố gắng bào chữa thì bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách để điều chỉnh ngay lập tức đi nhé.

Ngoài kia có rất nhiều cạm bẫy, cám dỗ, dù đã có người mình yêu nhưng đôi khi vẫn lạc đường. Người tuổi Mão được nhiều người để ý nên nếu không biết kiểm soát bản thân và giữ khoảng cách tốt thì rất dễ bị cuốn theo những mối quan hệ sai lầm khiến hạnh phúc của mình bị lung linh.

Mộc - Kim xung khắc chỉ ra những sai sót có thể có của bản mệnh liên quan tới tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hàng ngày 23/6/2022, Tý Dậu Tương Phá nhắc nhở con giáp tuổi Tý làm gì cũng đừng quá cả tin vì có thể những người đang lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi, làm hại bạn. Đừng quá ngây thơ như thế, bạn phải tinh ý hơn trong việc nhìn người, việc này rất quan trọng, ảnh hưởng tới cả tương lai của bạn nữa đấy.

Thiên Quan dự báo ngày mai là ngày khá nhạy cảm, hoàn toàn không phải ngày để đòi hỏi hay yêu cầu những sự hỗ trợ, tăng lương thưởng... nơi công sở. Tốt nhất là bạn nên kín tiếng để tránh những tò mò, chú ý không hay. Nếu bạn trông đợi sự hỗ trợ thì hãy chờ tới một thời điểm khác phù hợp hơn nhé. Bạn có biết mình là con giáp ba phải, luôn mù quáng nghe theo ý kiến của người ngoài.

Con giáp này phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, vận trình trong ngày vì thế mà cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Xuất hiện kẻ tiêu nhân phá hoại công việc của bản mệnh. Nhiều chuyện đồn đoán thị phi, càng tạo cơ hội cho kẻ xấu bày mưu tính kế mà lừa gạt con giáp này mắc phải sai lầm gây ra những thiệt hại, tổn thất đáng kể trong công việc của mình.

Con giáp này phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, vận trình trong ngày vì thế mà cũng bị ảnh hưởng khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo