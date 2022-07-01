Cuối ngày mai 2/7: Cục diện Tương Phá, 3 con giáp này gặp chuyện không mong muốn, vận xui bủa vây, công danh tụt dốc, tình cảm bất hòa

Cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Dần, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đừng tiếp tục lờ đi những rạn nứt đã dần xuất hiện.

Tử vi cho thấy Dần sắp tới sẽ có những mối quan hệ ngoài luồng nhưng bản thân bạn không muốn che dấu. Trong công việc Dần gặp phải nhiều chuyện không hay từ Tinh Hỏa nên chẳng đi đến đâu. Bản mệnh rất biết kiếm tiền nhưng không giữ được lâu.

Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Dường như chưa có ai khiến bạn thực sự rung động. Bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa, rồi người bạn chờ mong sẽ đến.

Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tị luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, chẳng hạn như với đồng nghiệp hoặc người thân, bạn bè của mình.

Trong ngày mai, Mộc Thủy xung khắc cho thấy có thể vì tuổi Tỵ chủ quan nên không lường được các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhất là những người bị bệnh mãn tính lúc này dễ bị đau nhức, phải uống thuốc để hạn chế cơn đau lại.

Trong ngày mai, Mộc Thủy xung khắc cho thấy có thể vì tuổi Tỵ chủ quan nên không lường được các vấn đề liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thủy khắc Hỏa, vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Lúc nào cũng vậy, khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên.

Thiên Quan cho thấy những người đi làm trong ngày hôm nay mai sẽ không gặp được nhiều điều như ý. Thậm chí, bạn phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt của đồng nghiệp, đối thủ. Hãy nhắc nhở mình thật vững vàng chứ đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Thủy khắc Hỏa, vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo