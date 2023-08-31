Cuối ngày hôm nay 31/8, 3 con giáp lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, mệnh số dát vàng, bội thu tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 05:20

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 31/8, 3 con giáp có lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, mệnh số dát vàng, bội thu tiền tỷ.

Tuổi Tý

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tý trời sinh thông minh, tháo vát và có năng lực. Con giáp này giàu tính sáng tạo, có năng lực giải quyết các công việc khó khăn. Họ giỏi thích nghi với hoàn cảnh và luôn cầu tiến, không ngừng vươn lên.

Người tuổi Tý dám nghĩ dám làm, học hỏi từ thất bại. Vì vậy, trải qua tháng năm, con giáp này ngày càng khôn khôn ngoan, trưởng thành trong công việc. Họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo, với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo giúp ích cho tập thể.

Họ có sao may mắn chiếu rọi. Dù gần đây, họ gặp không ít sự cố, tiền mất, tật mang. Vận may đã mỉm cười với họ. Chòm sao này hoàn thành dự án đã ấp ủ, đạt được nhiều thành tựu.

Công việc của con giáp tuổi Tý trong tháng này diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Những nỗ lực và cố gắng của họ bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bên cạnh nguồn thu chính, họ có thêm những nguồn thu khác, có cuộc sống thoải mái.

Cuối ngày hôm nay 31/8, 3 con giáp lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, mệnh số dát vàng, bội thu tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sở hữu cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Họ sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, già dặn từ khi còn rất trẻ. Con giáp này đa phần đều mạnh mẽ và kiên định. Họ có hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Trong công việc, con giáp này cần cù, chịu khó, đã quyết làm là làm đến cùng.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn. Những kế hoạch của họ thường bị tạm hoãn hoặc gặp trục trặc. Tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Những dự định của họ đến giờ sẽ trở thành hiện thực.

Con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh sẽ nhận được những khoản hoa hồng. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt những công việc, dự án mình được phân công. Người tuổi này đầu tư mát tay, dễ sinh lời lớn. Những người kinh doanh ở lĩnh vực thủy lợi, cơ khí, dịch vụ sẽ được hoàn vốn, bắt đầu có lãi.

Cuối ngày hôm nay 31/8, 3 con giáp lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, mệnh số dát vàng, bội thu tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn ghẽ. Trong công việc, họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không trông chờ. Khi gặp khó khăn, họ tỏ ra can đảm, bình tĩnh chứ không run sợ.

Con giáp tuổi Tỵ hết khó hết khổ, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Nếu nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Những người sinh tuổi Tỵ tích cực, chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy dự án tiến về phía trước.

Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu về dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, đón ánh nắng tiền tài, chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, đón ánh nắng tiền tài, chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, đón ánh nắng tiền tài, chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 31/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe