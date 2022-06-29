Cuối ngày hôm nay 29/6: Những con giáp này cẩn thận gặp rắc rối, giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, tài chính thâm hụt, sự nghiệp bất ổn, gia đạo bất an

Lục Xung khuyên người tuổi Mùi lúc này nên khiêm tốn kẻo bị hại. Bạn càng tỏ ra biết nhiều càng dễ làm mất lòng người lớn tuổi, nhất là những người hay tự mãn rằng họ giỏi hơn bất cứ ai.

Thổ khí vượng là lúc bản mệnh càng phải quan tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe đừng vì quá bận rộn và chịu áp lực liên miên khiến cơ thể bạn mệt mỏi tới mức không còn chút năng lượng nào. Cho phép bản thân nghỉ một chút để "nạp pin" trước khi nghĩ với công việc bạn nhé.

Thiên Quan có thể khiến con giáp tuổi Mùi trải qua cảm giác buồn bực trong ngày này. Đời sống có thể không hoàn hảo, nhưng đừng vì thế mà quay lưng lại với giá trị và ý nghĩa của nó nhé. Cho đi và nhận lại chỉ là cơ hội để bạn cảm nhận sâu sắc nhất thông điệp của đời sống đấy.

Lục Xung khuyên người tuổi Mùi lúc này nên khiêm tốn kẻo bị hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hình hại đặc quyền xuất hiện nên khuyên con giáp tuổi Tuất nên tránh va chạm những mối quan hệ phức tạp. Có thể bạn không biết nhưng rắc rối có thể xuất phát từ đây và ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn về sau.

Trong các mối quan hệ, nên cố gắng chấp nhận những thay đổi và thích nghi, thay vì bảo vệ cái tôi. Ngoài ra nên cố gắng khiêm tốn và lịch sự trong giao tiếp.

Người tuổi Tuất dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn cần đề phòng người chủ động tiếp cận mình, chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác.

Người tuổi Tuất dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ảnh hưởng của Kiếp Tài khiến tuổi Hợi cảm thấy không vui với những mối quan hệ hiện tại. Đời sống của bạn dường như cần đến một chút thay đổi, một chút xáo trộn, hãy khuấy động không khí lên bằng những niềm vui thú vị trong ngày này, ví dụ như cho mình một buổi tối hẹn hò vui vẻ chẳng hạn.

Ngũ hành xung khắc dự báo rắc rối liên quan đến tiền bạc khi mà nguồn thu của bạn không nhiều nhưng thường xuyên phải chi tiền cho những việc không tên. Giai đoạn này bạn càng phải tiết kiệm và cần cẩn trọng hơn với tiền bạc của mình bạn nhé.

Tử vi 12 con giáp nói rằng trong chuyện tình cảm tuổi Hợi đừng nên làm gì ảnh hưởng đến gia đình của bạn nhé. Bạn đừng cố trách cứ người khác nữa, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài khiến tuổi Hợi cảm thấy không vui với những mối quan hệ hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo