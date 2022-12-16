Cuối ngày hôm nay (16/12/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, hỷ sự rơi trước ngõ, của cải chất đầy két, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa, sung sướng vô biên

Tuổi Dậu có điềm may trong làm ăn buôn bán. Nhờ việc giữ chữ tín hàng đầu nên việc kinh doanh của con giáp này ngày càng phát đạt, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là những điểm mạnh, khiến cho thương hiệu của bạn nổi bật lên, đem lại doanh thu cao.

Ngày Hỏa Thổ tương sinh, người độc thân có nhân duyên khá vượng trong ngày thứ 6 này. Bạn mở rộng mối quan hệ của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè, đối tác, có thể trong số đó sẽ có một nửa dành riêng cho bạn đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi chúng tìm đến mình như thế nhé.

Tuổi Tỵ

Theo tử hằng ngày mới của 12 con giáp, thứ 6 ngày 16/12/2022, đường tài lộc của tuổi Tỵ rất hanh thông, thuận lợi vì nhờ có cát tinh soi chiếu. Bản mệnh chỉ cần đưa ra những quyết định đúng đắn thì tiền bạc đổ về nhà không ngớt. Song nếu con giáp này vội vàng, hấp tấp, không suy tính kĩ càng mà sai lầm thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Tài năng và những gì bản mệnh thể hiện hoàn toàn thuyết phục mọi người. Chẳng những có thể đảm nhiệm tốt công việc của mình mà còn có thể giúp cho cả tập thể cùng đi lên.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này đón nhận thêm tin mừng trong chuyện tình cảm của mình. Nhờ quý nhân dẫn lối nên người độc thân gặp gỡ được nhiều đối tượng khác phái ứng ý, nếu biết tận dụng cơ hội thì biết đâu nhân duyên tới, bản mệnh sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

Tài năng và những gì bản mệnh thể hiện hoàn toàn thuyết phục mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay 16/12/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng, cục diện Sửu Tị Bán Hợp sẽ giúp cho vận trình của người tuổi Sửu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước khá nhiều. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp, cấp trên trở nên khá hài hòa. Là con giáp có trách nhiệm, bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh.

Tài lộc cực vượng, bản mệnh nhờ thế mà nhận được nhiều may mắn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Con giáp này tất bật đón khách, lợi nhuận tăng lên gấp mấy lần. Người làm công ăn lương thì thu nhập ổn định, không có biến động hay có dấu hiệu hao hụt nào cả.

Tài lộc cực vượng, bản mệnh nhờ thế mà nhận được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo