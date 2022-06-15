Cuối ngày hôm nay 15/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này vận trình tốt xấu đan xen, cần cẩn trọng trong mọi quyết định, công danh bất ổn, bản mệnh gặp chuyện không vui

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không tốt do ảnh hưởng Thân Hợi tương hại. Thân cần nên chú ý trong cách hành xử của mình tránh để tiểu nhân phá mình khi làm việc. Nhưng may mắn là có Thiên Ấn che chở nên bản mệnh có thể giải quyết vấn đề phát sinh bất ngờ một cách triệt để.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không vượng. Bạn và nửa kia nảy sinh những mâu thuẫn trong tình yêu do sự bất đồng trong quan điểm sống. Để giải quyết vấn đề này, cả hai cần hạ cái tôi của mình xuống, đồng thời cần bao dung và nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng chậm. Con giáp này rất rõ ràng về tiền bạc nên số tiền mà bản mệnh kiếm ra được từ sức lao động chân chính của mình và đặc biệt không sử dụng thủ đoạn để kiếm tiền.

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không tốt do ảnh hưởng Thân Hợi tương hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu gặp chút khó khăn. Dậu cần nên cẩn thận trong cách hành xử giữa các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của mình sau này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà giảm xuống. Con giáp này tiêu tiền không cần suy nghĩ cộng với việc không biết cách tiết kiệm hợp lý dẫn đến tình trạng phải đi vay mượn từ bạn bè, người thân.

Về tình cảm: Tình cảm của con giáp này với những người thân của mình không được tốt cho lắm. Bạn hãy cố gắng làm dịu mọi thứ xuống nhé.

Tình cảm của con giáp này với những người thân của mình không được tốt cho lắm. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay chịu ảnh hưởng của Tỵ Hợi tương xung. Những mối quan hệ xã giao của Tỵ có thể nảy sinh một vài mâu thuẫn nho nhỏ do không tìm được tiếng nói chung trong quá trình làm việc.

Về sự nghiệp, tài lộc: Tuổi Tỵ thời gian này đã quá bận rộn với những dự định của riêng mình nên không thể tập trung vào công việc chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp cho lắm. Bạn là một người khá nhạy cảm, gặp chuyện bé xé ra to nên đôi khi đối phương cảm thấy khá mệt mỏi vì tính cách này của bạn. Do đó, nếu muốn duy trì tình cảm bền lâu thì hãy sửa đổi bản tính này ngay.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay chịu ảnh hưởng của Tỵ Hợi tương xung - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo