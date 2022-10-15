Cuối ngày hôm nay 15/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận gặp rắc rối, công việc trì trệ, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 03:25

Cuối ngày hôm nay 15/10, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường kẻo công danh trì trệ, thu nhập không mấy khả quan, tình duyên có điềm rạn nứt.

Tuổi Hợi

Tương Xung xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Hợi là dấu hiệu chỉ ra rằng, bản mệnh có thể gặp không ít trở ngại trong công việc, nhất là những người phải làm việc tập thể hay cần hợp tác với người khác. Con giáp này dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã với đồng nghiệp vì không chung quan điểm hoặc cạnh tranh lẫn nhau nên hiệu suất giảm sút đáng kể.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, sự quay lưng lại của các thành viên sẽ khiến bản mệnh cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao đã.  

Nếu đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp. Đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết bao dung, thông cảm cho nhau. Nếu không mau thay đổi, tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng rạn nứt.

Cuối ngày hôm nay 15/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận gặp rắc rối, công việc trì trệ, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết trong ngày Thứ Bảy 15/10/2022 này, hung tinh tác động nên Tuổi Mùi rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra thay vì im lặng, Tuổi Mùi cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Mối quan hệ tình cảm hiện tại cũng có dấu hiệu rạn nứt khiến bản mệnh không khỏi đau đầu, mệt mỏi. Giữa lúc mọi sự rối ren, đối phương chẳng những không hề thông cảm mà còn cố tình gây sự, tranh cãi khiến cho bạn chán nản, không còn tâm trí đâu để giải quyết ổn thỏa những rắc rối đó nữa.

Cuối ngày hôm nay 15/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận gặp rắc rối, công việc trì trệ, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Mối quan hệ tình cảm hiện tại cũng có dấu hiệu rạn nứt khiến bản mệnh không khỏi đau đầu, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tinh thần làm việc của tuổi Sửu không được tốt trong ngày thứ 7 này. Bạn dễ bị ngoại cảnh tác động, mất tập trung dẫn đến công việc đang có dấu hiệu trì trệ, khó đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu. Lúc này bạn nên hoàn thành các hạng mục công việc dang dở trước khi lập ra các kế hoạch dài hạn cho tương lai.'

Hôm nay Tuổi Sửu có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Cuối ngày hôm nay 15/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận gặp rắc rối, công việc trì trệ, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Tuổi Sửu có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa 15/10/2022: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, sự nghiệp thành đạt như ý, bản mệnh vét hết may mắn, tài chính khởi sắc, tình duyên thêm bền chặt

Đồng hồ điểm 12h trưa 15/10/2022: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, sự nghiệp thành đạt như ý, bản mệnh vét hết may mắn, tài chính khởi sắc, tình duyên thêm bền chặt

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, sự nghiệp như ý, bản mệnh may mắn đủ đường, tình duyên khởi sắc.

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