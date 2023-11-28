Cuối năm 2023, 3 con giáp khổ trăm bề bỗng chốc đổi đời, mở nắp hủ vàng, gánh tiền mỏi vai, bạc vàng không thiếu, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 14:56

Theo tử vi phương Đông báo hiệu, sang cuối năm 2023 là thời gian đại cát, đại lợi; thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà 3 con giáp này kiếm tiền bội thu.

Tuổi Mão 

Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn vượng phát vào cuối năm 2023. Theo tử vi phương Đông đoán định những ngày này được coi là ngày trời đất khởi khí, khai lộc, Thần Tài rải lộc muôn nơi. Tuổi Mão hứng trọn lộc trời mà gặt hái được nhiều thành công ở mọi phương diện cuộc sống, nhất là với những người làm công ăn lương, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng.

Với những người làm kinh doanh tự do tạo ra bão đơn, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng lại không hề thấy mệt mỏi mà còn vui tươi, phấn khởi hơn bao giờ hết. Cứ thế phát huy thì chẳng mấy chốc bạn chiếm được ưu thế trên thị trường. Phương diện tình cảm lại càng hạnh phúc tràn đầy, với những người đã có gia đình sẽ có một chuyến du lịch gắn kết tình cảm giữa các thành viên cũng như để tổng kết một năm làm việc vất vả. 

Cuối năm 2023, 3 con giáp khổ trăm bề bỗng chốc đổi đời, mở nắp hủ vàng, gánh tiền mỏi vai, bạc vàng không thiếu, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi nhanh nhạy phát hiện và nắm bắt chắc chắn cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, những ý kiến đóng góp của bạn rất được lònhg cấp trên, khẳng định được vị thế bản thân. Với lối suy nghĩ chín chắn, cởi mở, ham học hỏi, dù biết nhiều nhưng lại vô cùng khiêm tốn mà nắm bắt vấn đề nhanh nhạy và luôn có hướng giải quyết tiềm năng. 

Với thời điểm vận khí đang lên cao, đặc biệt là cuối năm 2023, các mối quan hệ làm ăn cũng sẽ tự tìm đến, họ chủ động kết giao với bạn, đưa ra cho bạn lối đi hữu ích. Sở hữu giai đoạn thăng tiến, rủng rỉnh tiền bạc, bạn hoàn toàn có thể tính đến chuyện đầu tư làm giàu. Người độc thân nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được đối tượng khác giới chú ý đến, thậm chí là rất ngưỡng mộ tính cách, sự giỏi giang của bạn mà chủ động bày tỏ tình cảm. 

Cuối năm 2023, 3 con giáp khổ trăm bề bỗng chốc đổi đời, mở nắp hủ vàng, gánh tiền mỏi vai, bạc vàng không thiếu, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, bước vào những ngày này, tuổi Tỵ lại càng nhìn nhận được giá trị và vị thế của mình, xác định được lối đi đúng đắn, đem lại lại nhiều bước tiến triển đáng quý trên mọi phương diện. 

Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần trong cuối năm 2023. Nếu bản mệnh đã nung nấu ý chí thành lập công ty riêng, trung tâm hay cửa hàng thì nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay lúc này vì khả năng thành công là rất cao. Người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình, sự thẳng thắn nhưng cũng không kém phần tế nhị lại thu hút đối phương. Thời điểm này bạn cũng rất dễ phải lòng ai đó, hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương để mối quan hệ sớm bước sang trang mới. 

Cuối năm 2023, 3 con giáp khổ trăm bề bỗng chốc đổi đời, mở nắp hủ vàng, gánh tiền mỏi vai, bạc vàng không thiếu, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 24/11/2023 tử vi cuối tháng 11 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'