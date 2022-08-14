Con giáp nữ nào mang số phận giàu sang sẵn có, sinh ra đã ngậm thìa vàng?

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 22:26

Nổi tiếng giàu sang từ trong trứng, các con giáp nữ dưới đây không cần phải dựa hơi vào ai.

Tuổi Hợi

So với các con giáp khác, nữ tuổi Hợi có nhiều may mắn hơn hẳn. Lý do là vì những con giáp tuổi Hợi trời sinh có sẵn tính cách hiền lành, nhân hậu lại biết đối nhân xử thế nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Điều này khiến cho họ dù không có quá nhiều tham vọng nhưng luôn có cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

Nữ tuổi Hợi đến một giai đoạn nhất định sẽ phất lên nhanh chóng, theo tử vi là thường sau 35 tuổi sẽ ngày càng thăng hoa và mỹ mãn về cả gia đạo lẫn tiền tài. Tuy vậy, con giáp nữ này vẫn giữ được thái độ sống khiêm tốn, biết người biết ta khiến cho vận mệnh về sau ngày càng phú quý, sung túc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Mùi là những người sống lý trí, chu đáo và tài năng. Người tuổi này luôn đặt gia đình ở một vị trí đặc biệt trong tim. Có thể nói rằng, tuổi Mùi làm gì cũng hướng về gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ để lo cho người thân của mình cuộc sống tốt nhất.

Con giáp nữ nào mang số phận giàu sang sẵn có, sinh ra đã ngậm thìa vàng? - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Mùi chính là những người giỏi việc nước đảm việc nhà. Họ chu toàn với gia đình và sẽ không để sự nghiệp của mình giậm chân tại chỗ.

Phụ nữ tuổi này mang tư duy tiến bộ, sẽ không vì điều gì mà trở nên lệ thuộc vào người khác. Họ còn là những người vượng phu ích tử, không chỉ làm nên sự nghiệp cho mình mà còn giúp chồng khẳng định vị trí trong lĩnh vực hoạt động. 

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thường có tính cách hiền lành, tốt bụng và sống rất tình cảm với mọi người xung quanh. Đây cũng là con giáp luôn đặt trách nhiệm với gia đình lẫn bản thân lên hàng đầu, kiên định trước mọi sóng gió. Thế nên dù tiền vận sướng khổ ra sao, sau 30 tuổi, phụ nữ tuổi Mão sẽ có bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Nếu không giàu lên nhanh chóng thì phụ nữ tuổi Mão sau giai đoạn này cũng sẽ có cuộc sống bình an, viên mãn đáng ghen tị.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao?

2 năm hậu chia tay, vợ cũ Hoài Lâm bây giờ ra sao?

Sau chia tay, Hoài Lâm kín tiếng, Bảo Ngọc - vợ cũ của anh tập trung kinh doanh online và hiện cô sống vui vẻ bên hai con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp cuối tuần 3 con giáp may mắn cuối tuần 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 52 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 17 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 58 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026