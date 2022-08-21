Con giáp nào vướng mệnh đen đủi vào những ngày cuối cùng của tháng cô hồn năm 2022?

Tháng cô hồn được coi là tháng xui xẻo nhưng những con giáp dưới đây là chúa tể của sự xui xẻo cộng lại.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng Cô hồn, vì thế, hành sự cẩn trọng là hơn, chớ làm việc xấu kẻo vận hung ám vào người.

Đặc biệt những ai tuổi Dậu mà sinh vào tháng 4 âm lịch càng dễ gặp nhiều điều đen đủi trong tháng cô hồn. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân.

Mặc dù kiếm tiền khá trong tháng này, nhưng chính điều đó lại khiến bạn thành ra chủ quan, quản lý tiền bạc không cẩn thân hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra.

Tuổi Tỵ

Trong tháng cô hồn này, những người tuổi Tỵ sẽ gặp rắc rối lớn trong chuyện tình cảm. Trong kể cả tình yêu, gia đình hay mối quan hệ bạn bè, công việc, họ đều dễ gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng.

Nếu không biết kiềm chế cái tôi, nhiều cặp đôi có thể nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc chia tay. Nguyên nhân vì hung tinh quy tụ gây cho người tuổi Tỵ cảm giác ức chế, dễ xảy ra tranh cãi hơn bình thường. Nếu đối phương là một người không khéo léo, tuổi Tỵ thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Chính vì vậy trong tháng này, người tuổi Tỵ đừng vội đưa ra bất kì quyết định nào cả, kẻo sau này hối hận không kịp. Bởi trong tháng này, tính khí thất thường, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên đôi khi họ trở nên khó tính và hay gắt gỏng. Hãy cho họ thời gian bình tâm lại và sẽ có những cách xử lí sao cho phù hợp nhất.

Người tuổi Tỵ trong tháng này không nên ra ngoài vào buổi tối hoặc khi đi ngủ không nên tắt hết đèn mà nên để sáng một ngọn đèn nhỏ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dần là 1 trong 3 con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn, nhất là những ai sinh vào tháng 10 âm lịch càng là đối tượng cần cẩn trọng trong khoảng thời gian này. Nên chú ý nghỉ ngơi sinh hoạt điều độ, giữ gìn sức khỏe.

Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, đó là dấu hiệu của bệnh tật sắp đến. Nên hạn chế thức đêm, ôm đồm công việc dẫn đến căng thẳng, quá tải vì áp lực.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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