Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều mai (26/8 âm lịch)? Cuộc đời chính thức sang trang, giàu sang phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 17:44

Theo tử vi ngày mai (26/8 âm lịch), những con giáp may mắn dưới đây sẽ ẵm trọn tài lộc, mọi việc thuận lợi và luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường có tính cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, sống tình cảm đến nỗi đôi khi bị chê cảm tính. Nhưng nhìn chung là thân thiện, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Thìn đối xử với mọi người bằng sự chân thành nên thường nhận lại được những điều tốt đẹp từ người khác.

Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều mai (26/8 âm lịch)? Cuộc đời chính thức sang trang, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mai (26/8 âm lịch) cho biết, vận số của người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây chính là giai đoạn người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều dự án bất ngờ làm nên thành công cho mình trong tương lai. Đồng thời, Thìn đang trong khoảng thời gian hoàng kim những ngày cuối tháng 8 nên con giáp này cần tận dụng tối đa, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống tới tấp. Từ đây, Thìn sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

Tuổi Dậu

Dậu vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Dậu thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Dậu biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn.

Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều mai (26/8 âm lịch)? Cuộc đời chính thức sang trang, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (26/8 âm lịch) cho biết, người tuổi Dậu nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Theo đó, chiều cùng ngày, con giáp này sẽ được Thần Tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tuổi Dậu sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

Tuổi Dậu sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Dậu còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi luôn cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn. Chính vì vậy, con giáp tuổi Mùi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Con giáp nào trúng được quả độc đắc vào chiều mai (26/8 âm lịch)? Cuộc đời chính thức sang trang, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào chiều mai (26/8 âm lịch), con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của người tuổi Mùi.

Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Dê từ đây trở đi dễ như trở bàn tay, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tháng 9 âm lịch may mắn đang vẫy gọi, 3 con giáp 'sa chân chĩnh vàng', may mắn nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, vận may chạm nóc, giàu có bất ngờ

Tháng 9 âm lịch may mắn đang vẫy gọi, 3 con giáp 'sa chân chĩnh vàng', may mắn nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, vận may chạm nóc, giàu có bất ngờ

Tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy, 3 con giáp dưới đây có công việc thuận lợi hanh thông, nhận được tin vui về chuyện tiền bạc, tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng