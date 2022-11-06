Con giáp nào tài lộc hanh thông đúng 10 ngày đầu tháng 10 âm lịch?

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp nhận được tin vui về hôn nhân lẫn sự nghiệp.

Tuổi Mão

10 ngày đầu được xem là ngày vui liên quan tới chuyện tình cảm. Những bạn nữ tuổi Mão biết chăm chút, hết lòng tận tuỵ hy sinh vì chồng con sẽ là một liều thuốc đặc biệt tác động tới những người đàn ông có ý thức về gia đình.

Thiên Ấn giúp cho ý tưởng của tuổi Mão được bay cao, bay xa, thế nhưng có dấu hiệu của sự mơ mộng, vì thế hôm nay không nên ra quyết định liên quan tới tiền. Bạn đang có thái độ không đúng mực cho những gì liên quan tới tài chính.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có triển vọng phát triển tốt, đặc biệt là vận trình cả tháng 10 Âm lịch năm nay sẽ luôn "leo dốc". Họ gặp được quý nhân phù trợ, lại có dũng khí dám nghĩ, dám làm nên giành được nhiều mối làm ăn, thu hoạch nhiều hơn, có cuộc sống sung túc hơn.

Trong nửa đầu tháng 10 Âm lịch năm nay, con giáp tuổi Thân sẽ có những bước lùi nho nhỏ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ biết cách ứng phó với khó khăn nên nhanh chóng lấy lại phong độ, tốc độ phát triển lại tiếp tục tiến lên và ổn định.

Hơn nữa, con giáp tuổi Thân còn có thêm dư địa để cải thiện cuộc sống. Họ nhận được ngày càng nhiều may mắn, mỗi ngày trôi qua đều có thêm hy vọng, sự nghiệp không xuống dốc, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Hợi

10 ngày đầu tháng 10 âm mang đến cho những người tuổi Hợi luồng sinh khí mới khiến tinh thần tươi họ vui vẻ, phấn chấn hơn. Có thể là vì bạn được gặp gỡ bạn bè, người thân sau những ngày xa nhau. Đã đến lúc cùng mọi người thưởng thức những món ăn ngon mà mình yêu thích.

Cuộc sống của bản mệnh lúc này có nhiều thay đổi nhưng may mắn đó là sự chủ động nên bạn biết chấp nhận cả những rắc rối có thể đi kèm theo đó. Nhờ đó mà bạn trở nên bình tĩnh, bản lĩnh, sẵn sàng đón nhận thử thách hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-tai-loc-hanh-thong-dung-10-ngay-dau-thang-10-am-lich-521157.html