Con giáp nào luôn kiên định trong chuyện tình cảm, mặc kệ kẻ nói ngược, người bàn xui?

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 19:25

Dù ai nói ngược nói xuôi thì những con giáp dưới đây vẫn luôn kiên định trong chuyện tình cảm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần bền bỉ trong 12 con giáp. Họ là những người vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trước khi quyết định một việc gì đó. Trong chuyện tình cảm, trước khi buông tay thì họ sẽ xác định rõ ràng nguyên nhân vấn đề nằm ở đâu và tìm cách để giải quyết nó.

Tuy nhiên, nếu như mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa dù cho tuổi Sửu đã cố gắng hết sức mình, thì họ sẽ nhẹ nhàng buông tay, không hề ủy lụy hay níu kéo. Một khi họ đã quyết định thì không thể thay đổi, có buồn phiền, đau khổ  nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại “vết xe cũ”.

Tuổi Tý

Được đánh giá là con giáp thông minh, người tuổi Tý cũng rất bí ẩn. Người ngoài rất khó nắm bắt được suy nghĩ thật sự trong đầu những chú Chuột.

 

Tính cách đặc biệt, ánh mắt sắc bén và đầu óc nhanh nhạy, chính những điều này khiến sác xuất theo đuổi được tuổi Tý chỉ với những "chiêu trò" đơn giản là rất thấp.

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Nếu bạn cho rằng mình có chút giá trị nhan sắc hơn người, từ đó tự tin dùng những lời nói ngon ngọt, hoa mỹ để tán tỉnh con giáp này thì chắc chắn đó sẽ là lý do bạn "trượt từ vòng gửi xe". Bởi vì tuổi Tý vốn không hề coi trọng ngoại hình hay thích nghe những lời nịnh ngọt đầy giả tạo đó.

 

Khi yêu, con giáp này đề cao cảm xúc hơn là những thứ phù phiếm bên ngoài. Cho nên đối với người tuổi Tý, hoặc là tìm được người thích hợp hoặc là chấp nhận độc thân, tuyệt đối không dễ dàng lựa chọn một cuộc tình tạm bợ, vui đùa.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được xem là một trong những con giáp kiên cường, mạnh mẽ nhất. Bất luận là gặp phải khó khăn hay đau khổ gì trong tình yêu, họ đều tỏ ra rất dửng dưng, giống như chẳng có việc gì có thể khiến cho họ gục ngã được.

Tuy nhiên, đó chỉ là tài ngụy trang rất giỏi khiến người khác không bao giờ thấy được nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu. Thậm chí đôi khi tuổi Tỵ còn phải tự lừa dối bản thân mình để có thể kiên cường vượt qua nỗi đau ấy. Một khi bạn đã làm tổn thương một người tuổi Tỵ, thì nhất định họ sẽ rời xa bạn không bao giờ quay trở lại.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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