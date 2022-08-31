Con giáp nào được Thần Tài quả quyết trúng số độc đắc trong 4 ngày (1/9 - 4/9)?

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 12:20

Tử vi cho biết trong 4 ngày tới đây (1/9 - 4/9) có những con giáp này vô cùng may mắn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn.

Trong 4 ngày tiếp theo (1/9 - 4/9), người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong 4 ngày này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Con giáp nào được Thần Tài quả quyết trúng số độc đắc trong 4 ngày (1/9 - 4/9)? - Ảnh 1
Trong 4 ngày tiếp theo (1/9 - 4/9), người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bởi bạn luôn muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi bên hiểu nhau nên chẳng bao giờ xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh quan tâm đến mọi người và biết đồng cảm với người khác, chính vì vậy mà ai cũng muốn tâm sự với bạn. Bạn là chỗ dựa vững chắc của nhiều người, bất kể bạn giữ vị trí cao hay không trong xã hội.

Chính Tài xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ tài chính của bạn đang phát triển tích cực. Trong công việc, bạn là người rất có trách nhiệm. Khi được giao nhiệm vụ gì, bạn chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn khoản tiền thưởng nóng.

Con giáp nào được Thần Tài quả quyết trúng số độc đắc trong 4 ngày (1/9 - 4/9)? - Ảnh 2
Trong công việc, cấp trên sẵn sàng dành cho Mùi khoản tiền thưởng nóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 4 ngày tới vô cùng tốt đối với tuổi Mão với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau thời gian khó khăn bộn bề, tuổi Mão đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, trong 4 ngày tới đây những người tuổi Mão là 1 trong 3 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Mão được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

 

Con giáp nào được Thần Tài quả quyết trúng số độc đắc trong 4 ngày (1/9 - 4/9)? - Ảnh 3
Trong 4 ngày tới đây những người tuổi Mão có cuộc sống suôn sẻ, hanh thông bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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