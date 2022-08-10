Con giáp nào công việc trắc trở, vận tình kinh doanh lận đận trong tháng cô hồn năm 2022?

Là con giáp mất tiền tháng 8/2022 nên đường tài lộc của người tuổi Dần khá ảm đạm, công việc gặp nhiều trở ngại nên thu nhập cũng khó cải thiện như mong muốn.

Trong khi đó, người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Lúc này, bản mệnh cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư, không vội chạy theo xu thế của thị trường.

Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Thời điểm hiện tại, bạn chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao, chưa có nhiều bứt phá nên cơ hội được tăng lương, thưởng nóng gần như là không có.

Đồng thời, bản mệnh hãy thận trọng trong chi tiêu, tránh tiêu xài phung phí. Nếu muốn mua những món đồ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng. Việc này sẽ giúp cho bạn tránh khỏi việc đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính trong ngắn hạn.

Bạn cũng nên chú ý đến những lựa chọn cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ trước sau, luôn hướng tới trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Bạn làm việc gì cũng phải có chừng mực, có mục đích rõ ràng.

Tuổi Tý

Trong tháng cô hồn, thu nhập của những người tuổi Tý không hề khá hơn trước nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là điều xấu nhất đối với tuổi Tý trong tháng cô hồn. Bởi trong khoảng thời gian này, tuổi Tý dễ gặp phải họa tiểu nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Những người độc thân vẫn trung thành với cái mác FA đã đành thì chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Tý cũng gặp phải trục trặc, dễ bị kẻ thứ 3 chen ngang.

Nam giới tuổi Tý dễ bị lung lạc tinh thần, bạn bè lôi kéo rủ rê tới nơi "tửu sắc" mà đánh mất tình cảm chân thật. Ngoài ra, họa tiểu nhân cũng có thể khiến con giáp này mù quáng vì tình cảm mà đưa ra những quyết định sai lầm liên quan tới tài chính.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước, vì thế, bản mệnh nên tập trung vào các giải pháp an toàn. Đôi khi giữ cho mình không mất tiền thì cũng là đầu tư có lợi rồi.

Với người làm công ăn lương, hãy nghiêm túc và trách nhiệm với công việc được giao, đừng để đến khi sai sót vừa phải mất tiền đền bù, vừa tốn thời gian, công sức giải quyết.

Thu nhập của người làm kinh tế cũng có dấu hiệu bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Dù có ôm đồm nhiều việc cùng lúc để mong khoản nọ bù khoản kia thì hiệu quả cũng không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề.

Với những khoản đầu tư được mời chào là có lãi suất lớn thì bạn cần tránh xa ngay lập tức. Cho dù là người nhà mời gọi đi nữa, bạn cũng đừng vì cả nể mà nhắm mắt đưa chân.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo