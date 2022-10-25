Con giáp nào chỉ cần mở miệng là có tiền, nổi tiếng khéo ăn khéo nói, đi đến đâu 'chốt đơn' đến đó?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất dịu dàng và hòa nhã, vì vậy nên đi đến đâu, họ cũng biết cách cư xử phù hợp, làm vừa lòng tất cả mọi người.

Nhờ có mối quan hệ rộng rãi mà tuổi Thìn thăng tiến trong công việc một cách cực kỳ thuận lợi, họ không những được lòng đồng nghiệp xung quanh, mà còn được lòng người làm lãnh đạo.

Chính nhờ vậy mà con giáp này có rất nhiều bạn bè thân thiết, hơn nữa, mọi người đều đối xử thật lòng với nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cũng như sẵn sàng chia sẻ lợi ích khi có điều kiện.

Họ vốn là người nghiêm túc trong công việc, vậy nên một trong những nguyên nhân khiến họ được lãnh đạo ưu ái còn là vì họ có năng lực thực sự, luôn có trách nhiệm với công việc được giao.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tâm lý chín chắn và có thể có nhiều của cải khi còn trẻ. Đến tuổi trung niên tài vận của họ bắt đầu ổn định hơn, và gia sản cũng có thể dồi dào đến bất ngờ. Thế nhưng, trước mắt, trong năm 2022 này, tuổi Tỵ sẽ khổ tận cam lai, cuộc sống sắp tới có khả năng gặp được cơ hội để đổi đời.

So với những con giáp khác, tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, cũng có tài ăn nói khéo léo nên được mọi người xung quanh yêu mến, đi đến đâu cũng dễ dàng gặp được quý nhân, được họ giúp đỡ để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trong năm nay, bất kể làm việc gì tuổi Tỵ cũng đề ra mục tiêu, kế hoạch, chủ động đối phó mọi khó khăn, nhờ vậy mà dũng cảm vượt qua sóng gió, có thể tìm được cơ hội đổi đời.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất giỏi xã giao, lúc nào họ cũng là một người cực kỳ nổi bật trong tập thể. Nhờ có tài ăn nói khéo léo, họ có thể hóa giải những cục diện bế tắc, khiến mọi người đang căng thẳng trở nên hòa hoãn hơn.

Chính vì vậy, họ trở thành một người không thể thiếu trong tập thể, được lòng tất cả mọi người xung quanh. Con giáp này biết mình nên nói những gì, không nên nói những gì, vì vậy, họ không bao giờ làm mất lòng người khác.

Nhờ có mối quan hệ rộng rãi, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội ở trước mắt, đồng thời, dù có khó khăn gì, họ cũng có thể giải quyết một cách rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, vì tuổi Dần là người hào hiệp nên họ cũng sẵn sàng dùng những mối quan hệ của mình để giúp đỡ mọi người.

* Thông tin mang tính chất tham khảo!