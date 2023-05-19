Vào đầu tuần tới (22-23/5), thần May Mắn mỉm cười với người tuổi Mão giúp cho vận trình của bản mệnh đón nhận nhiều tin mừng.

Điềm báo tử vi cho thấy bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn, ủng hộ từ mọi người trong công việc. Cũng bởi con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Khi gặp vấn đề khúc mắc, bạn cũng may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc ở thời điểm cuối năm của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh.

Niềm vui của Mão còn kéo dài sang cả phương diện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình nhé.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đặc biệt có tầm nhìn xa và có động lực phát triển. Trong khoảng thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, ho luôn tìm hiểu, nghiên cứu xem cuộc sống của mình nên cải thiện như thế nào để không thể bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Con giáp này cũng có những cải thiện vượt bậc về cuộc sống, bao gồm cả người nhà của họ. Năng lực của người tuổi Thìn rất mạnh, cộng với sự phấn đấu không mệt mỏi nên họ luôn giành được những thành tích đáng nể.

Vì vậy, điều kiện sống của con giáp tuổi Thìn ngày càng được cải thiện. Mọi thứ sẽ tốt hơn, cuộc sống ngày càng sung túc, dư dả.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi của 12 con giáp, Thìn Sửu Tương Phá ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống con giáp tuổi Sửu, thậm chí có thể xảy ra những xáo trộn, do đó bản mệnh nhất định không được chủ quan, lơ là một phút nào cả. Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nên tránh xa những người tiêu cực, nhất là khi họ còn có ý định vay mượn tiền của bạn. Chớ vì quá nể hay vài ba lời dụ dỗ của họ mà cho vay tiền vào lúc này, họ có thể đẩy bạn vào khó khăn đấy.

Tử vi dự báo vào đầu tuần tới (22-23/5) con giáp tuổi Sửu nên kết nối để có sự chia sẻ, giải tỏa bức xúc của mình. Nếu bạn có thể tin tưởng một người nào đó thì hãy tiết lộ với họ những bí mật của mình, điều này sẽ giúp hai phía trở nên gần gũi và thấu hiểu nhau hơn đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.