Cố gắng hết tuần này, vừa bước sang đầu tuần sau 4 con giáp này nhận về phúc khí, vận hạn tan biến, thần linh hỗ trợ

Bước vào năm 2022, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe . Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Năm Nhâm Dần, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ giữa tháng 6 trở đi.

Tuổi Sửu

Trong những ngày cuối tháng 6 dương lịch, người tuổi Sửu được vận may chào đón, vận trình hanh thông, tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc.

Là người vô cùng thông minh, tháo vát, chiến lược kinh doanh của con giáp này gần như hoàn hảo mang về nhiều tài lộc cho bản thân và gia đình. Không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa của con giáp này cũng đặc biệt vượng.

Nếu là con giáp nữ thì họ có chỉ số vượng phu ích tử rất cao. Hai người đã nhìn ra tình cảm của nhau và đang trong mối quan hệ tìm hiểu, tiến xa hơn nữa. Nếu thực sự đây là người phù hợp thì sớm sẽ đi đến kết quả tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, năm nay, từ tháng cuối tháng 6 đổ đi, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, bước sang năm Nhâm Dần 2022, Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, báo hiệu một năm ổn định, may mắn cho những người thuộc bản mệnh này. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Dậu sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Bên cạnh đó, có Thương Quan hỗ trợ, bản mệnh này nếu làm kinh doanh, buôn bán thì sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, thu về nhiều lợi nhuận.

Về mặt sức khỏe, tuổi Dậu cũng được cho là không gặp phải vấn đề gì, cả năm có thể yên tâm.

Ngoài ra, tuổi Dậu trong năm nay có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

*Bài viết chỉ mang tính chất minh hoạ.