Người có 2 trong 4 nét tướng này chắc chắn sinh ra để làm sếp, có tài lãnh đạo, dẫn dắt mọi người, làm việc quả quyết, thành công có được không mấy khó khăn

Người có đặc điểm này thường là người có tấm lòng lương thiện, phân rõ phải trái, trắng đen. Họ thường là người thông minh, độ lượng, có trí tuệ.

Những người có tướng khuôn mặt này thường không dễ tin theo lời kẻ tiểu nhân, luôn có chủ kiến của mình, không xử phạt khi chưa có bằng chứng rõ ràng, không mù quáng nghe theo thị phi. Vì vậy họ sẽ trở thành người chủ tốt được mọi người kính trọng.

Người có vầng trán cao, rộng tượng trưng cho sự nghiệp hanh thông, năng lực phân tích, tổng hợp tốt, làm việc gì cũng có kế hoạch, có quy tắc, không vì cái lợi trước mắt mà trở nên tham lam, thiếu sáng suốt.

Người có mũi đầy đặn thường có cuộc đời giàu sang sung túc, sự nghiệp có thể đạt được thành tựu lớn. Đây cũng là nét tướng cho thấy chủ nhân là người lương thiện, đáng tin, đối xử với nhân viên thân thiết và nhân từ, công tư phân minh, nếu ai làm tốt sẽ được thưởng xứng đáng.

Người làm sếp có đặc điểm này sự nghiệp ổn định, không rơi vào hoàn cảnh làm ăn to rồi thất bại lớn, ít có nguy cơ đối diện với phá sản, có thể đảm bảo nguồn sống ổn định cho nhân viên.

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Tướng tai đầy đặn, cao vểnh

Người đàn ông có tướng tai đầy đặn, cao vểnh không những thông minh, tài giỏi mà còn rất tốt bụng. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy mà họ được rất nhiều người yêu quý, có sức ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng, xã hội.

Đàn ông sở hữu tướng này có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, trong tương lai sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong công việc. Họ làm việc gì cũng đều đạt được kết quả như mong muốn, nếu có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ giúp đỡ vượt qua.

Tướng mặt của người kiên cường, không lùi bước

Đàn ông có đường nét môi miệng rõ ràng, hai cánh mũi nở nang thường là những người có tham vọng lớn, ý chí kiên cường. Kiểu người này có hoài bão lớn lao đối với sự nghiệp, không chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài, ngược lại đối mặt với áp lực càng hưng phấn thấy rõ.

Họ làm việc âm thầm, không khoe khoang phô trương mà chỉ chú ý tới hiệu quả thực tế. Khi gặp khó khăn, họ không nản lòng, thay vào đó bình tĩnh phân tích nguyên nhân, tích cực tìm kiếm phương pháp để có thể chuyển bại thành thắng, biết chú ý tới đại cục.

Mắt trắng dã là kiểu người nỗ lực không biết mệt mỏi. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, họ lập tức hành động ngay, hơn nữa sẽ dốc toàn sức lực để hoàn thành.

Tướng mặt của người kiên cường còn đi kèm với một số đặc điểm khác như hai bên ấn đường có xương nhô lên, lông mày nằm ngang.

*Bài viết chỉ mnag tính chất tham khảo.