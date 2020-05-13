Có 3 ‘điểm vàng’ này trên bàn tay, bạn ắt được thần Tài đỡ đầu, thần May Mắn bảo vệ

Tâm linh - Tử vi 13/05/2020 05:22

Có những điểm đặc biệt này chính là tướng bàn tay phú quý. Người có bàn tay thế này sinh ra đã có thần Tài đỡ đầu, thần May Mắn bảo vệ.

Nếu có những điểm này thì bạn đang sở hữu tướng bàn tay mang đến nhiều tài lộc, may mắn cho bản thân.

Đường tài lộc rõ rệt

Đường tiền tài là đường chỉ tay chạy ở bên dưới ngón áp út và ngón út. Tùy ở từng người mà có số đường chỉ tay nhiều hay ít. Theo nhân tướng học, đây là đường chỉ tay cho thấy chủ nhân có số giàu có, tiền bạc không thiếu.

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Những người may mắn có đường tiền bạc nhiều thì vận thế tài lộc vô cùng rực rỡ, ngày một rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Những người may mắn có đường tiền bạc nhiều thì vận thế tài lộc vô cùng rực rỡ, ngày một rộng mở. Không chỉ vậy, trong công việc và cuộc sống họ còn được quý nhân dẫn đường, giải vây khi ngặt nghèo.

Phụ nữ sở hữu đường chỉ tay này không chỉ tài lộc dồi dào mà hôn nhân cũng viên mãn. Họ còn có thể gả cho chồng giàu có, cuộc sống sau này sung túc, đủ đầy.

Vân hình sao

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Theo tướng số, bàn tay có vân hình sao ở gò Thủy Tinh (nằm dưới ngón út) là dấu hiệu tài lộc vượng phát, nguồn tiền luôn gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tướng số, bàn tay có vân hình sao ở gò Thủy Tinh (nằm dưới ngón út) là dấu hiệu tài lộc vượng phát, nguồn tiền luôn gia tăng. Không chỉ vậy, con cái của người này có vận thế sáng rõ, làm gì cũng thành đạt thành danh. Người sở hữu tướng bàn tay này cuộc sống về già không thiếu gì, còn được con cái hiếu thuận yêu thương.

Vân Ngộ quý

Đây là đường vân nằm giữa lòng bàn tay, gần hoặc cắt đường chỉ tay học vấn. Người có đường chỉ tay này khéo léo trong giao tiếp, gia đình hòa hợp, gặp được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Vì vậy, họ thường có sự nghiệp thành công, dễ giàu sang phú quý.

Đường chữ Nhất

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Theo nhân tướng học, đây là tướng bàn tay của người tài giỏi, nhạy bén, giàu sáng tạo - Ảnh minh họa: Internet

Đường này chạy ngang qua lòng bàn tay (gộp hai đường trí đạo và tâm đạo). Theo nhân tướng học, đây là tướng bàn tay của người tài giỏi, nhạy bén, giàu sáng tạo.

Nhờ những tính cách nổi bật này mà họ dễ thành công trong công việc, tương lai nhiều thành tựu, tài lộc dồi dào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Đoán tướng phụ nữ dễ sinh con quý tử qua những đặc điểm bên ngoài

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Từ khóa:   nhân tướng học người may mắn đường tài lộc

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