Chuyên gia phong thủy hướng dẫn cách chọn tuổi xông đất tốt để gia chủ làm ăn phát tài trong năm Mậu Tuất 2018

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Uyên Mi cho biết gia chủ nên chọn người hợp tuổi xông đất để mang lại tài lộc. Sau đây là cách chọn người xông đất theo bộ Tam hợp.

Xông đất là tục lệ truyền thống của Việt Nam. Theo đó, gia chủ sẽ chọn người hợp tuổi để đến thăm nhà vào ngày đầu tiên của năm mới. Người này được xem như “thần hộ mệnh” mang lại một năm may mắn, an khang cho gia chủ. Có nhiều gia đình chọn người xông đất theo tính cách hoạt bát và cởi mở để mong một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Tuổi Dậu sẽ là con giáp xông đất phù hợp cho tuổi Sửu và Tỵ. Năm nay, gia chủ tuổi Tỵ, Sửu nên chọn tuổi Dậu là người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới để đón nhiều tài lộc và may mắn.

Chọn người xông đất hợp tuổi để may mắn cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Thân – Tý – Thìn

Tuổi Tý là con giáp trung tâm, kết nối hai con giáp Thân và Thìn. Theo Tam hợp, tuổi Tý là tuổi hợp xông đất nhất của hai con giáp còn lại.

Dần - Ngọ - Tuất

Trong bộ Tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, tuổi Ngọ là con giáp trung tâm, kết nối hai con giáp còn lại. Theo quy tắc Tam hợp, nếu không có tuổi Ngọ, hợp hai con giáp còn lại cũng không thể chuyển hóa được việc gì. Vì vậy, gia chủ tuổi Dần, Tuất nên chọn tuổi Ngọ làm tuổi xông đất để đón thêm tài lộc, sức khỏe dồi dào.

Năm Mậu Tuất không mấy thuận lợi với bộ Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất. Vì vậy, bạn phải kích hoạt quý nhân của mình. Ví dụ, theo lá số Tứ trụ năm nay, quý nhân của tuổi Dậu là tuổi Dần. Trong nhà, bạn hãy đặt tượng con gà, hoặc làm trang sức hình gà để mang lại may mắn. Khi làm việc quan trọng nên chọn ngày Dậu, giờ Dậu để cử hành, mọi việc sẽ hanh thông hơn.

Hợi – Mão – Mùi

Với bộ Tam hợp này, người tuổi Hợi và Mùi nên chọn tuổi Mão là con giáp xông đất trong năm mới. Tuổi Mão là con vật kết nối hai con giáp kia, tạo ra một năm an khang, tài lộc như ý.

Tuy nhiên, bạn có thể xem lá số Tứ trụ của mình để chọn con giáp quý nhân để xông đất trong năm nay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm