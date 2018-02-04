Chuyên gia phong thủy hướng dẫn cách chọn tuổi xông đất tốt để gia chủ làm ăn phát tài trong năm Mậu Tuất 2018

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM), gia chủ nên chọn tuổi xông đất theo quý nhân và bộ Tam hợp để làm ăn phát tài, mọi sự hanh thông cả năm.
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Xông đất là tục lệ truyền thống của Việt Nam. Theo đó, gia chủ sẽ chọn người hợp tuổi để đến thăm nhà vào ngày đầu tiên của năm mới. Người này được xem như “thần hộ mệnh” mang lại một năm may mắn, an khang cho gia chủ. Có nhiều gia đình chọn người xông đất theo tính cách hoạt bát và cởi mở để mong một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Uyên Mi cho biết gia chủ nên chọn người hợp tuổi xông đất để mang lại tài lộc. Sau đây là cách chọn người xông đất theo bộ Tam hợp.
Tỵ - Dậu – Sửu
Tuổi Dậu sẽ là con giáp xông đất phù hợp cho tuổi Sửu và Tỵ. Năm nay, gia chủ tuổi Tỵ, Sửu nên chọn tuổi Dậu là người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới để đón nhiều tài lộc và may mắn.
Thân – Tý – Thìn
Tuổi Tý là con giáp trung tâm, kết nối hai con giáp Thân và Thìn. Theo Tam hợp, tuổi Tý là tuổi hợp xông đất nhất của hai con giáp còn lại.
Dần - Ngọ - Tuất
Trong bộ Tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, tuổi Ngọ là con giáp trung tâm, kết nối hai con giáp còn lại. Theo quy tắc Tam hợp, nếu không có tuổi Ngọ, hợp hai con giáp còn lại cũng không thể chuyển hóa được việc gì. Vì vậy, gia chủ tuổi Dần, Tuất nên chọn tuổi Ngọ làm tuổi xông đất để đón thêm tài lộc, sức khỏe dồi dào.
Năm Mậu Tuất không mấy thuận lợi với bộ Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất. Vì vậy, bạn phải kích hoạt quý nhân của mình. Ví dụ, theo lá số Tứ trụ năm nay, quý nhân của tuổi Dậu là tuổi Dần. Trong nhà, bạn hãy đặt tượng con gà, hoặc làm trang sức hình gà để mang lại may mắn. Khi làm việc quan trọng nên chọn ngày Dậu, giờ Dậu để cử hành, mọi việc sẽ hanh thông hơn.
Hợi – Mão – Mùi
Với bộ Tam hợp này, người tuổi Hợi và Mùi nên chọn tuổi Mão là con giáp xông đất trong năm mới. Tuổi Mão là con vật kết nối hai con giáp kia, tạo ra một năm an khang, tài lộc như ý.
Tuy nhiên, bạn có thể xem lá số Tứ trụ của mình để chọn con giáp quý nhân để xông đất trong năm nay.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm