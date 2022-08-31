Chúc mừng các con giáp sau vào 16h ngày đầu tháng 9 (01/09), thần tiên tri chỉ đích danh trúng số độc đắc đổi đời, cầm tiền tỷ trong tay, tựa như "cá chép hoá rồng", sống trong nhung lụa cả tháng 9

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 23:22

Đầu tháng 9, tài lộc sẽ chảy vào túi của các con giáp sau, giúp họ trở thành con giáp giàu có nhất nhì trong tháng này.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, người cầm tinh con giáp tuổi Dậu thường có số mệnh khá tốt. Họ là những người có chỉ số EQ và IQ cao, giỏi giao tiếp xã hội và sống chân thành. Người tuổi này rất độc lập và có tham vọng, một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ theo đuổi đến cùng.

Họ dám thử thách bản thân và không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ. Đó cũng là lý do người tuổi này thường đạt được thành công trong sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bước sang tháng 9, vận trình của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, người tuổi Dậu có thể gặp được vận may gõ cửa, được quý nhân giúp đỡ, phúc khí tràn đầy. Công việc của họ sẽ thêm nhiều phần hanh thông, có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. 

Chúc mừng các con giáp sau vào 16h ngày đầu tháng 9 (01/09), thần tiên tri chỉ đích danh trúng số độc đắc đổi đời, cầm tiền tỷ trong tay, tựa như 'cá chép hoá rồng', sống trong nhung lụa cả tháng 9 - Ảnh 1
Bước sang tháng 9, vận trình của người tuổi Dậu sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, người tuổi Dậu có thể gặp được vận may gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con giáp tuổi Thìn là con giáp hiền lành, dễ tính và quảng giao. Họ được biết đến là những con giáp có ngoại hình đẹp, quyến rũ và hấp dẫn hơn người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Thìn thường sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Bước qua tháng 9 này, người tuổi Thìn phúc lộc hơn người, công việc, sự nghiệp hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Trong thời điểm này, họ có duyên đầu tư kinh doanh. Các khoản đầu tư trước đây của người tuổi Thìn sẽ sinh lời và mang về cho họ nguồn thu nhập tốt.

Người tuổi Thìn làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt trong công việc. Thời gian tới, họ được cấp trên tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Chúc mừng các con giáp sau vào 16h ngày đầu tháng 9 (01/09), thần tiên tri chỉ đích danh trúng số độc đắc đổi đời, cầm tiền tỷ trong tay, tựa như 'cá chép hoá rồng', sống trong nhung lụa cả tháng 9 - Ảnh 2
Bước qua tháng 9 này, người tuổi Thìn phúc lộc hơn người, công việc, sự nghiệp hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã mang nhiều phúc khí. Người tuổi này dễ gần và thường được lòng mọi người, đi đến đâu cũng luôn miệng nở nụ cười. Họ thường không để bụng chuyện gì lâu, không thích xung đột và sẽ thiên về hướng xử lý dĩ hoà vi quý. Đó cũng là lý do người tuổi Hợi thường rất được quý mến, nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Theo tử vi, tháng 9 tới đây sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Hợi khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, những việc liên quan đến tiền của người tuổi Hợi sẽ dễ thành công, người làm việc trong ngành nghề nào cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, tài vận của người tuổi này vượng hơn thấy rõ. Những nỗ lực của họ trong quá khứ giờ đã được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương sẽ ký được hợp đồng. Người làm kinh doanh thì trúng vận đỏ, doanh thu lên đáng kể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tháng 9 sẽ là tháng may mắn và hạnh phúc đối với các con giáp sau. Cuộc sống từ đây sẽ thăng hoa, viên mãn đến cuối năm.

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