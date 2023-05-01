Chúc mừng 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, cuộc sống thuận lợi như ý, vượng lộc vượng tài vào 3 ngày giữa tuần (2/5 - 4/5)

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 08:50

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày giữa tuần, những con giáp này sẽ có cuộc sống thuận lợi, viên mãn, phát tài.

Tuổi Thìn

Theo dự đoán tử vi, trong 3 ngày giữa tuần là thời điểm thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp của tuổi Thìn. Con giáp này vốn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ nhận được khá nhiều bản hợp đồng giá trị và suôn sẻ trong mọi công việc.

Những người cầm tinh con rồng vốn bản tính cần cù siêng năng nên chắc chắn sẽ giàu lên trông thấy. Hãy tự nắm bắt thời cơ để kiếm một số tiền khủng trong tương lai. Trong thời gian này, tuổi Thìn nên tiết kiệm một khoản vì chắc chắn trong những ngày tới bạn sẽ đạt được những mục tiêu mình đặt ra trước đó.

Chúc mừng 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, cuộc sống thuận lợi như ý, vượng lộc vượng tài vào 3 ngày giữa tuần (2/5 - 4/5) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, trong 3 ngày giữa tuần là thời điểm những người tuổi Tý này gặp may mắn nhân đôi. Những người tuổi Tý sẽ được phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng phát. Đặc biệt trong thời gian này, con giáp tuổi Tý làm đâu thắng đó, vận trình khởi sắc.

Tử vi cho biết, trong thời gian này, những người tuổi Tý sẽ trúng được một khoản tiền bất ngờ, tài khoản số dư kha khá. Bạn cũng nên chú ý giúp những người khó khăn thì tài lộc sẽ càng tích tụ khiến bạn mau chóng xếp vàng vào đầy tủ. Về chuyện tình cảm, tuổi Tý có số đào hoa nếu như còn độc thân thì sẽ tìm được tình duyên của đời mình. Với người có gia đình thì càng thêm gắn bó.

Chúc mừng 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, cuộc sống thuận lợi như ý, vượng lộc vượng tài vào 3 ngày giữa tuần (2/5 - 4/5) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận may của người tuổi Tuất sẽ dạt dào như suối chảy vào 3 ngày giữa tuần. Người cầm tinh tuổi Tuất có sao may mắn soi sáng, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái. Riêng những ai lao động chân tay thì sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp và còn được khen thưởng. Trong thời gian này, tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn có thể đầu tư làm ăn nhỏ trong thời điểm này sẽ nhận về trái ngọt.

Bạn nên chú ý chăm sóc cho bề ngoài vì sẽ gặp được ý trung nhân và người này còn dành cho bạn rất nhiều tình cảm. Những người tuổi Tuất trong thời gian này không chỉ may mắn về tiền bạc, tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn, mang lại cho bạn một cuộc sống hoan hỷ viên mãn.

Chúc mừng 3 con giáp vượt qua mọi tai ương sóng gió, cuộc sống thuận lợi như ý, vượng lộc vượng tài vào 3 ngày giữa tuần (2/5 - 4/5) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 9 ngày tới (26/4 - 4/5): 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Trong 9 ngày tới (26/4 - 4/5): 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có thời gian ngập trong nhung lụa, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi ngày 1/5/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 32 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 32 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 35 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 36 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 41 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 11 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết