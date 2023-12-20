Cuối tuần này (23-24/12), tuổi Tý tìm được cảm hứng trong công việc. Đặc biệt, với những ai làm trong các ngành nghề yêu cầu sự sáng tạo sẽ phát triển nhanh chóng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vận trình tình cảm chưa có nhiều tiến triển tích cực. Người độc thân thậm chí còn cảm thấy khá phiền phức khi cứ phải đối phó với những người mình không thấy có hứng thú. Tình cảm chưa phải ưu tiên của bản mệnh trong thời điểm này.

Người làm ăn kinh doanh có thể được giới thiệu cho một vài cơ hội làm giàu khá đáng thử sức. Con giáp này hãy mạnh mẽ tiến bước vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ, vừa làm vừa học, bản mệnh sẽ phát triển nhanh chóng hơn tưởng tượng.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, cần cù, luôn kiên trì với mọi mục tiêu đã đặt ra. Bản mệnh có khả năng tập trung cao, sẵn lòng làm việc để đạt được điều mình muốn.

Tuổi Sửu còn là người có tư duy sáng tạo, không ngừng đổi mới bản thân. Con giáp này có suy nghĩ đa chiều, luôn tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau để tìm cách giải quyết tốt nhất.

Tuổi Sửu cũng rất dũng cảm, dù gặp khó khăn cũng không dễ bị lung lay.

Cuối tuần này (23-24/12), người tuổi Sửu nhận được nhiều lời mời hợp tác. Người làm kinh doanh nhỏ cũng đón nhận các vị khách tiềm năng.

Bản mệnh cứ chăm chỉ làm việc thì số tiền kiếm được sẽ tăng gấp đôi, gấp ba so với thời gian trước đó. Cuộc sống của con giáp này hứa hẹn sẽ thoải mái, sung túc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần này (23-24/12), người tuổi Dần là người nhạy cảm.

Công việc: Người tuổi Dần luôn đưa ra công việc cụ thể, có kế hoạch rõ ràng.

Tình cảm: Bạn vẫn duy trì thoái quen âm thầm quan tâm những điều nhỏ nhặt.

Tài lộc: Bạn luôn cho bản thân nhiều cơ hội học hỏi, đầu tư trải nghiệm.

Sức khoẻ: Uống thêm vitamin dạng nước, kho cơ thể thiếu chất.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.