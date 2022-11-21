Chúc mừng 3 con giáp thay phiên trúng số quả độc đắc trong tuần mới (21-27/11/2022), vạn sự hanh thông, tiền tài bạc tỷ, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 05:41

Theo tử vi dự báo, trong tuần mới này (21-27/11/2022) có 3 con giáp khả năng trúng số phát tài, tài vận bừng sáng, quý phú vây quanh, tình tiền đỏ rực.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể gặt hái được thành công trong tuần này (21-27/11/2022) nếu bạn không ngừng cố gắng. Đầu tuần, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng và phân công cho nhiệm vụ quan trọng, hãy phát huy khả năng của mình để khẳng định vị thế nhé.

Chúc mừng 3 con giáp thay phiên trúng số quả độc đắc trong tuần mới (21-27/11/2022), vạn sự hanh thông, tiền tài bạc tỷ, cuộc đời lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc rực sáng vào thời điểm giữa tuần. Nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn có thể được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hiếm có, khiến đồng tiền chảy vào túi ào ào. Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay.

Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Đôi khi, vợ chồng bạn không tránh khỏi việc mâu thuẫn ý kiến, song sau khi trao đổi, hai người lại càng thêm thấu hiểu nhau. Thậm chí, đôi khi những lần giận dỗi cũng là gia vị tình yêu cho hai bạn.

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Đồng thời, Thìn cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kỹ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn.

Chúc mừng 3 con giáp thay phiên trúng số quả độc đắc trong tuần mới (21-27/11/2022), vạn sự hanh thông, tiền tài bạc tỷ, cuộc đời lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11) cho biết, những người tuổi Thìn sẽ có được rất nhiều thành công vượt bậc trong công việc. Nếu như thời gian trước Thìn gặp nhiều điều thiếu may mắn khiến cho cuộc sống của con giáp này không như ý muốn, thì trong những ngày sắp tới Thìn sẽ được bù đắp không hề nhỏ.

Sự nghiệp suôn sẻ, khả năng kiếm tiền mạnh mẽ, sóng gió cũng ập đến. Con đường sắp tới suôn sẻ hãy lạc quan, tự tin vào năng lực của bản thân. Tình duyên cũng chính là viên đá, sức hút của những người độc thân tăng lên rất nhiều, thu hút được người khác giới mà mình thích, tình yêu bắt đầu khởi đầu cho sự lãng mạn.

Tuổi Hợi

Có thể thấy rằng tuần này (21/11 - 27/11) là một tuần cực kì may mắn đối với người tuổi Hợi. Ngay từ đầu tuần, nhiều cơ hội đã ập đến tới tấp khi lãnh đạo giao cho bạn những công việc mang đầy tính thách thức. Bằng khả năng của mình, bạn có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Chúc mừng 3 con giáp thay phiên trúng số quả độc đắc trong tuần mới (21-27/11/2022), vạn sự hanh thông, tiền tài bạc tỷ, cuộc đời lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc rực sáng vào cuối tuần. Người làm công ăn lương gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc nên các khoản thưởng nóng, hoa hồng đổ về túi dồn dập là điều tất nhiên. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp mình, mang lại hiệu quả rõ rệt. Sao Tử Vi cũng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Với những thành tích nổi bật, bạn nhanh chóng chinh phục được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Rất có thể sẽ có người chủ động làm thân với bạn, muốn trở thành nửa kia của bạn đấy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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