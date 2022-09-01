Chúc mừng 3 con giáp ngập tràn hỷ sự trong 10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài nối gót, Cát Tinh chiếu mệnh, mặc sức kiếm tiền, vận trình thăng hoa như 'hổ mọc thêm cánh'

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 11:35

3 con giáp này liên tục đón tin vui, thu nhập cao ngất ngưởng, cuộc sống ngập trong lợi lộc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất may mắn trong 10 ngày đầu tháng 9. Trước hết là vì họ đã tìm ra hướng đi đúng, chắc chắn từ giờ tới cuối năm có thu hoạch mới.

Tử vi dự đoán rằng, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ có một khởi đầu mới. Dù họ ở đâu, ngành nào, người tuổi Mùi cũng rất năng động, có ý chí tiến thủ nên khả năng được thăng chức rất cao.

Trong 10 ngày đầu tháng 9, con giáp này có thể thăng cấp, lên chức và thay đổi cuộc đời. Họ có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực đã diễn ra ở chính bản thân mình. Từ giờ đến cuối năm 2022, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ ít gặp rắc rối, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh hơn.

Chúc mừng 3 con giáp ngập tràn hỷ sự trong 10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài nối gót, Cát Tinh chiếu mệnh, mặc sức kiếm tiền, vận trình thăng hoa như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 1
Trong 10 ngày đầu tháng 9, con giáp tuổi Mùi có thể thăng cấp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo xem tử vi 10 ngày đầu tháng 9 của 12 con giáp, năng suất làm việc của người tuổi Tý được cải thiện ngay ngày đầu tiên trong tháng. Những khó khăn, rắc rối không hề làm bạn chùn bước hay chán nản mà ngược lại, càng khiến bạn cảm thấy quyết tâm hơn.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hi vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng hết sức, bởi bạn bỏ ra bao nhiêu công lao thì sẽ được nhận lại bấy nhiêu thành quả.

Đáng mừng hơn, trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Cho dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, bạn và nửa kia vẫn luôn cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống, cùng khắc phục mọi vấn đề.

Chúc mừng 3 con giáp ngập tràn hỷ sự trong 10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài nối gót, Cát Tinh chiếu mệnh, mặc sức kiếm tiền, vận trình thăng hoa như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 2
10 ngày đầu tháng 9, năng suất làm việc của người tuổi Tý được cải thiện rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có cơ hội trở thành con giáp phát tài trong 10 ngày đầu tháng 9 này. Bản mệnh may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên công việc và học hành bớt khó khăn, tiền bạc đổ ào ào về trong túi. Những rắc rối bạn gặp gần đây sẽ dần dần được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống khiến bạn thở phào nhẹ nhõm.

Với người làm ăn kinh doanh, chuyện kiếm tiền tiến triển tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Bạn nào có việc quan trọng muốn làm như xuất ngoại, khai trương, nhập hàng hay đi xa thì nên chọn trong 10 ngày đầu tháng này sẽ cực kì thuận lợi.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được khoản tiền thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng kiếm tiền mới cho cả tập thể. Tuy nhiên, để kiếm tiền về đầy túi, tuổi Sửu sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Chúc mừng 3 con giáp ngập tràn hỷ sự trong 10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài nối gót, Cát Tinh chiếu mệnh, mặc sức kiếm tiền, vận trình thăng hoa như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 3
Tuổi Sửu có cơ hội trở thành con giáp phát tài trong 10 ngày đầu tháng 9 này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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