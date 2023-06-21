Chúc mừng 3 con giáp này 10 ngày nữa bước trên “con đường hoa” của sự nghiệp, thu nhập tăng cao không ngừng, cuộc sống dễ thở hơn trước gấp bội

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 16:58

10 ngày nữa, 3 tuổi này xua đuổi thành công những kẻ xấu xa ngáng chân mình và mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời. Họ kiếm tiền rất nhanh và cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Tuổi Thìn 

Chúc mừng 3 con giáp này 10 ngày nữa bước trên “con đường hoa” của sự nghiệp, thu nhập tăng cao không ngừng, cuộc sống dễ thở hơn trước gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành công cũng sẽ tìm đến với người tuổi Thìn trong 10 ngày nữa. Thời gian qua có thể bạn đã sống quá bình lặng, chờ đợi thiên thời – địa lợi, thì nay chính là cơ hội để bứt tốc. 

Ngay từ những ngày đầu tháng, những chú Rồng đã có thể dễ dàng cảm nhận vận may tìm đến với mình. Trong công việc, con giáp này dù hoạt động trong lĩnh vực gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, mối quan hệ với cấp trên cũng như với đồng nghiệp cũng sẽ được cải thiện.

 

Những việc khó trước đó khiến bạn nản lòng thì nay đều tìm được cách tháo gỡ phù hợp, trạng thái tinh thần phấn chấn, con người cũng tràn đầy năng lượng.

 

Con giáp này hãy luôn duy trì trạng thái hăng hái, tích cực như vậy, không ngại nhận thêm các nhiệm vụ, như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng tạo được lợi thế cho đường tiến thân của mình. Khi đã nắm trong tay cơ hội phát triển, bạn hãy tự tin thể hiện năng lực của bản thân.

 

Không chỉ sự nghiệp, tài lộc của Thìn cũng vô cùng dư dả. Chủ yếu là do công việc thuận lợi nên bạn không thiếu các khoản tăng lương, thưởng nóng.

 

Tuổi Dậu 

Tử vi 10 ngày nữa này của tuổi Dậu rất đáng ngưỡng mộ. Người tuổi Dậu đang bước trên “con đường hoa” của sự nghiệp.

Hôm nay, bạn thăng tiến vô cùng nhanh, được trọng dụng ở những công việc đòi hỏi trình độ cao. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng vì điều này mà chủ quan, lơ là với công việc nhé. Cảm giác tự mãn sẽ là liều thuốc độc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới những thành quả mà bạn đang có.

Rất nhiều người ghen tỵ với người tuổi Dậu vì hôm nay các bạn nhận được nhiều yêu thương từ người ấy. Các bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, vui mừng vì những gì mình có được. Bạn nên duy trì cảm xúc này và đừng quên quan tâm đến đối phương nhé.

Tiền về như nước làm cho túi của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. Khi bạn có nhu cầu kiếm tiền, bạn sẽ biết cách để đầu tư. Nhưng hãy thận trọng vì khoản tiền bạn bỏ ra có cơ hội kiếm lợi nhuận thì cũng sẽ có những rủi ro. Đừng bao giờ chủ quan với việc đầu tư, nên suy tính thật kỹ lưỡng nhé.

Tuổi Mão 

Chúc mừng 3 con giáp này 10 ngày nữa bước trên “con đường hoa” của sự nghiệp, thu nhập tăng cao không ngừng, cuộc sống dễ thở hơn trước gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão có tầm nhìn xa trông rộng, tính cách trầm tĩnh, sắc sảo. Họ có tiến bộ vượt bậc trong tháng 5 Âm lịch.

Con giáp này có thể nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mới ở mọi nơi, kể cả ở môi trường công sở mới. Họ nhanh chóng làm quen với công việc, xác định mục tiêu và nỗ lực để hướng tới thành công.

10 ngày nữa, con giáp tuổi Mão xua đuổi thành công những kẻ xấu xa ngáng chân mình và mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời. Họ kiếm tiền rất nhanh và cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ 22/6 các con giáp này tài lộc thịnh vượng, cơ hội kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cuộc sống sung túc dư dả

Từ 22/6 các con giáp này tài lộc thịnh vượng, cơ hội kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cuộc sống sung túc dư dả

ừ 22/6, 3 tuổi này không cần phải lo tới cảnh bần hàn, túng thiếu. Thậm chí họ còn dễ gặp được quý nhân ra sức giúp đỡ để cuộc sống thêm may mắn, suôn sẻ và viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 44 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy