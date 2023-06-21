Vận trình 10 ngày nữa của người tuổi Mùi hanh thông, thuận lợi. Dù nhiều hạng mục mới được triển khai khiến bạn cảm thấy bận rộn hơn, nhưng bạn vẫn kiểm soát được mọi việc và đạt được hiệu suất khá cao.

Bên cạnh đó, với bản tính xông xáo sẵn có, con giáp này cũng có những hành động thiết thực mang lại nhiều lợi ích cho tập thể. Các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, đối tác hài hòa đem lại nhiều ích lợi cho đường công danh sự nghiệp của bản mệnh.

Tài vận trong tuần có cát tinh nâng đỡ, nếu có ý định mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh hay chuyển đổi sang lĩnh vực mới thì nên tận dụng thời điểm này để tiến hành. Ngoài ra, bạn có cơ hội đòi lại được các khoản nợ từ lâu trước đó, khiến túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành và thiện lương nên luôn mang lại cảm giác đáng tin cho người xung quanh. Họ có cách đối xử phóng khoáng, tốt bụng với mọi người nên càng được yêu mến và tín nhiệm.

Trong công việc, tuổi Hợi luôn có thái độ dứt khoát, đã làm là làm tới cùng chứ không lười biếng, uể oải. Vận số thay đổi nên thời gian tới người tuổi Hợi dễ làm nên nghiệp lớn. Người tuổi Hợi hãy để ý thật kỹ những cơ hội xung quanh và tận dụng điều ấy để phát triển sự nghiệp của mình.

10 ngày nữa, người tuổi Hợi không cần phải lo tới cảnh bần hàn, túng thiếu. Thậm chí họ còn dễ gặp được quý nhân ra sức giúp đỡ để cuộc sống thêm may mắn, suôn sẻ và viên mãn. Vì thế đây quả thực là khoảng thời gian phù hợp để tuổi Hợi nắm giữ lấy cơ hội bứt phá, băng băng thẳng tiến.

Tuổi Thân

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Theo tử vi 12 con giáp 10 ngày nữa, người tuổi Thân thông minh, tốt bụng, trong cuộc sống thường bộc lộ khí chất đặc biệt đáng ngưỡng mộ.

Hơn nữa, con giáp này mạnh dạn dấn thân, luôn có các ý tưởng độc đáo, phá cách để nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ đó, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện rất nhiều trong năm nay, không còn bị khó khăn níu chân nữa.

10 ngày nữa, con giáp tuổi Thân phát đạt nhờ làm ăn thành công, có nhiều cách kiếm tiền mới nên nhanh chóng giải quyết được các khó khăn.

Con giáp này đạt được mục tiêu đề ra và phát triển thuận lợi, kiếm tiền ngày càng nhiều. Nửa năm tới, họ thoát khỏi kiếp nghèo khó, đón nhận nhiều chuyện tốt đẹp.

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