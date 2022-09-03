Chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 4 ngày đại hỷ sắp tới (4/9 - 7/9): Được Thần Tài gọi tên phát lộc, được thần Tình yêu ghé thăm trao bạn đời, cuộc sống về sau viên mãn không ai bằng

Tử vi thông báo tin vui trong 4 ngày sắp tới (4/9 - 7/9) những người tuổi Tý sẽ tha hồ gặt hái trái ngọt sau những công sức mà họ dốc lòng bỏ ra trong công việc. Ngoài ra, nguồn thu từ các khoản phụ cũng mang lại cho họ một khoản tài lộc vô cùng viên mãn. Những người làm trong cơ quan nhà nước hay các công ty còn có cơ hội thăng quan phát lộc.

Trực quan nhạy bén cùng khả năng đoán trước được sự việc, cộng thêm bản tính nhanh nhẹn tháo vát chính là chiếc ''đòn bẩy'' tuyệt vời để tuổi Tý có cơ hội vươn tới những thành tựu về tài chính trong thời gian tới.

Tử vi thông báo tin vui trong 4 ngày sắp tới (4/9 - 7/9), mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Dù có bất đồng ý kiến, các thành viên trong nhà không tranh cãi mà luôn thảo luận với nhau một cách bình tĩnh.

Những người tuổi Mão còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ những phong cách độc đáo của mình. Tuy nhiên, nếu quyết định đến với ai đó ngay thì là quá vội vàng.

Thiên Tài còn cho thấy bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình. Nếu có tiền nhờ ăn may, bạn chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn, khiến "phát tài" không còn là chuyện nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi thông báo tin vui trong 4 ngày sắp tới (4/9 - 7/9) , tuổi Tuất được Tam Hợp che chở nên gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm. Cát tinh này sẽ giúp bạn hóa giải những mâu thuẫn đang tồn tại giữa 2 người. Dù bạn không biết có vấn đề gì thực sự đang khiến cho 2 người thiếu tin tưởng và xa cách với nhau nhưng ít nhất mối quan hệ đã có sự xoa dịu.

Thiên Tài phù trợ cho những người làm nghề phụ có cơ hội phát tài trong 4 ngày này. Bạn cũng có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào yếu tố may rủi, tiền bạc kiếm bằng chính công sức của mình sẽ bền vững hơn.

Ảnh minh họa: Internet

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