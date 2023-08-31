Chúc mừng 3 con giáp làm một hưởng mười, vận thế xoay chuyển chóng mặt từ ngày 31/8 đến ngày 6/9: Nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy bạc, viên mãn khó ai bì kịp

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Từ ngày 31/8 đến ngày 6/9, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Tuất cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 31/8 đến ngày 6/9, công việc của Hợi thuận lợi vô cùng, người tuổi Hợi cười vui hài lòng với những gì mình có. Các hạng mục trước đó đều hoàn thành xuất sắc, được quyết toán đầy đủ, giúp nguồn thu dồi dào hơn gấp nhiều lần.

Cộng thêm năng lực làm việc xuất sắc nên bản mệnh nếu nhạy bén nên đề xuất tăng lương vào ngay thời điểm này. Những đóng góp của bạn đều được mọi người công nhận, không vì cớ gì mà lại bỏ lỡ thời cơ, giành lấy những thứ xứng đáng thuộc về mình.

Cả lương cả thưởng đều trên đà tăng tiến không ngừng, những nỗ lực trước đó của bản mệnh nay được đền đáp xứng đáng, giúp bạn có thêm nhiều động lực để kiếm tiền. Tuy vậy cuối năm nhiều việc cần chi tiêu, tốt nhất lên có kế hoạch sử dụng tài chính cụ thể, nếu có thể tiết kiệm thì đừng mua sắm quá tay.

Người làm kinh doanh tuy khá vất vả, tất bật ngược xuôi nhưng bạn không lấy đó làm phiền bởi tiền bạc cũng chính từ đó mà ra. Nên có kế hoạch làm việc khoa học để tăng hiệu quả mà không quá vất vả mệt nhọc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thường rất giỏi tính toán, đầu óc thông minh và có các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Dự báo từ ngày 31/8 đến ngày 6/9, sự nghiệp của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực, có rất nhiều cơ hội đến với con giáp này. Nếu biết cách nắm bắt thì không khó để Tỵ thăng chức, tăng lương.

Hơn nữa, Tỵ còn được bạn bè giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp và kinh doanh. Bạn đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời, ngay cả những người làm việc để hưởng hoa hồng như bảo hiểm, bất động sản,… cũng sẽ thấy số dư tài khoản của mình tăng lên. Nói chung, tiền bạc là vấn đề không phải lo nghĩ đối với Tỵ trong thời điểm này.

Từ ngày 31/8 đến ngày 6/9, Tỵ được Thần Tài chiếu rọi. Tài chính của Tỵ vững chắc, tiền chảy vào đều đặn, mọi sự nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, Tỵ cũng nên cẩn thận hơn, đề phòng các vấn đề về pháp lý.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.