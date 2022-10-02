Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 13:13

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), 3 con giáp nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số độc đắc, cuộc sống thăng hoa khiến người ta phát hờn.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), người tuổi Sửu trong 3 ngày này, nên biết tận dụng thời cơ để có thể tạo dựng được cho mình nền tảng tình cảm vững vàng. Người ấy thực sự đã dao động trước sự chân thành của bạn, chỉ thiếu 1 bước cuối cùng thôi.

Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình 3 ngày này, báo hiệu tài lộc vượng là điểm sáng ngày này với bạn. Nhất là người làm công việc tự do, thu nhập của bản mệnh khá ổn định, giúp bạn thoải mái chi tiêu theo ý mình trong ngày nghỉ.

Người làm công ăn lương nếu thu nhập vẫn chưa được cải thiện thì đừng vội buồn. Có thể là thời cơ của bạn chưa tới mà thôi. Hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình, rồi nó sẽ mang lại cho bạn nguồn thu không tồi chút nào đâu.

Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), những ai cầm tinh con Rắn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu.

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của con giáp này đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Chắc chắn không phô trương khi nói người tuổi Tỵ không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc trong vòng 3 ngày tới.

Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), là 3 ngày rất thích hợp để tuổi Mùi mở rộng quan hệ xã giao, kết thêm bạn bè, làm quen với nhiều người. Thông qua những mối quan hệ này, không những làm phong phú đời sống tinh thần mà còn hữu ích trong công việc của bạn.

Thiên Tài soi sáng, con giáp này tìm được những cơ hội kiếm tiền khá bất ngờ, tăng tài lộc cho bản thân mình. Người làm công ăn lương chăm chỉ, có thể tìm được việc làm thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập. Nhờ tinh thần làm việc hết mình này mà tiền bạc cũng có phần rủng rỉnh hơn, chi tiêu không còn phải nhìn trước ngó sau quá nhiều.

Hỏa dưỡng cho Thổ, đường tình duyên khởi sắc, người độc thân tuổi Mùi có lẽ trong 3 ngày sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình một cách tình cờ. Mối nhân duyên đã bắt đầu từ trước đó, có điều bản mệnh chưa nhận ra mà thôi.

Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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