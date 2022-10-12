Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị nhận tin vui liên hoàn: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 thu bạc hốt vàng, tháng 12 tậu nhà mua xe sang

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 11:30

3 tháng cuối năm 2022 này là thời điểm phát tài bứt tốc của 3 con giáp sau đây khi các phương diện tình, tiền, gia đạo đều khởi sắc không ngừng. Hơn thế nữa, bạn cũng có nhiều cơ duyên trúng độc đắc, may mắn ồ ạt đến vào những ngày cuối năm.

Tuổi Mùi

Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Mùi là sự bền bỉ, kiên cường, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, do đó, dù có gặp phải những thử thách gì thì họ cũng luôn tìm được cách vượt qua một cách ngoạn mục. 

Người tuổi Mùi còn có khả năng quan sát rất tốt, nên dễ dàng nhận ra được những cơ hội tốt trong cuộc sống, từ đó phát huy lợi thế của bản thân để đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị nhận tin vui liên hoàn: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 thu bạc hốt vàng, tháng 12 tậu nhà mua xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những tháng đầu năm, người tuổi Mùi đã liên tục gặp nhiều sóng gió, nhưng nhờ vào sự kiên cường, họ đã tự tìm được lối đi cho mình và điều tuyệt vời nhất là họ sẽ được đền bù lại gấp bội trong 3 tháng cuối năm 2022 .

Tử vi học có nói, trong năm nay, người tuổi Mùi sẽ gặp may mắn nhiều nhất là từ tháng 10 đến tháng 11 và 12. Có thể thấy, một nửa thời gian này đã trôi qua, do đó, họ chỉ còn lại khoảng hơn 2 tháng nữa để tạo nên những bứt phá trong chuyện làm giàu.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực hết mình, biết tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có, thì người tuổi Mùi có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc chí ít cũng có cuộc sống dư dả, sung túc vào dịp cuối năm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống hạnh phúc của người tuổi Tỵ sẽ tiếp diễn trong tháng 10 năm nay. 

Vì họ là người rất sắc sảo, đầu óc sáng suốt, rất có tổ chức nên có đủ khả năng để thu xếp cuộc sống cá nhân, tạo dựng cho mình tương lai hạnh phúc, sung túc.

Con giáp tuổi Tỵ trong 3 tháng cuối năm 2022  sẽ nắm bắt cơ hội làm ăn thuận lợi để công việc kinh doanh phát đạt hơn, tích lũy tài sản nhanh hơn.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị nhận tin vui liên hoàn: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 thu bạc hốt vàng, tháng 12 tậu nhà mua xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói trong suốt tháng 10, 11, 12, người tuổi Tỵ rất bận rộn nhưng họ đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Tương lai, con giáp này cũng có nhiều triển vọng phát triển tốt hơn, không ngừng thăng tiến. Đương nhiên, họ cũng có thể nhanh chóng leo lên "ngai vàng" trong lĩnh vực mình phụ trách, trở nên nổi bật giữa mọi người.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, cởi mở, phóng khoáng. Họ sống hết lòng vì bạn bè, người thân. Cũng chính nhờ điều này mà tuổi Thìn luôn được mọi người yêu quý. Vận quý nhân của tuổi Thìn cực vượng, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị nhận tin vui liên hoàn: tháng 10 trúng số độc đắc, tháng 11 thu bạc hốt vàng, tháng 12 tậu nhà mua xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước đây, vận thế của tuổi Thìn không được suôn sẻ, làm việc gì cũng khó khăn. Dù đã chuẩn bị kỹ từ trước nhưng tuổi Thìn cũng không thể tránh khỏi hụt hẫng, để lỡ mất cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng bị giảm sút.

Trong khoảng thời gian 3 tháng cuối năm 2022, vận trình của tuổi Thìn sẽ dần được cải thiện. Bản mệnh đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, nắm chắc thành công trong tay nên thu nhập dồi dào hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo, chiêm nghiệm.

Trời sinh 3 tuổi vốn tính thiện lành, ăn ở phúc đức nên lộc dồi dào, càng về già càng giàu sang phú quý, hậu vận đủ đầy

Trời sinh 3 tuổi vốn tính thiện lành, ăn ở phúc đức nên lộc dồi dào, càng về già càng giàu sang phú quý, hậu vận đủ đầy

3 con giáp này vốn tình hiền lương, dù đời giông bão vẫn giữ cho mình cốt cách thiện lành, ăn ở phúc đức nên tài lộc lúc nào cũng hanh thông, càng nổ lực nhiều về già lại càng sung sướng, giàu có hưng vượng hiếm ai bì lại.

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