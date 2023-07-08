CHỦ NHẬT (9/7): 3 con giáp không nên ra đường, vận xui đợi sẵn trước cửa, đầu tư tới đâu lỗ tới đó, sự nghiệp xuống dốc không phanh nên cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 08/07/2023 07:40

Trong ngày (9/7), 3 con giáp gặp hạn, nên cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão bất ổn. Một vài lời nói thiếu suy nghĩ khiến cho người tuổi này rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Ngoài ra, việc làm việc chung với đồng nghiệp không thuận nên bản mệnh không đạt hiệu quả cao trong công việc. Vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Con giáp này cần chi tiêu một cách hợp lý để tránh rơi vào tình cảnh vay mượn người khác. Theo tử vi, bạn cần lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay bây giờ mới mong cải thiện tình hiện thu nhập hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Bạn và người ấy phát sinh nhiều mâu thuẫn trong ngày do ảnh hưởng của ngày Tương Xung. Việc không ai chịu nhường ai khiến cho mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái bế tắc.

CHỦ NHẬT (9/7): 3 con giáp không nên ra đường, vận xui đợi sẵn trước cửa, đầu tư tới đâu lỗ tới đó, sự nghiệp xuống dốc không phanh nên cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám nên con giáp này khá vất vả mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tài vận trên đà đi xuống, dù cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng vẫn khó tránh khỏi họa hao tài rình rập xung quanh, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ tiền vào đầu tư.

Con giáp độc thân lựa chọn kết thúc tình cảm trong quá khứ, chấm dứt hoàn toàn với người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tương Hại tác động khiến vận trình ngày chủ nhật này của tuổi Tị sa sút khá rõ. Con giáp này có thể phải đối mặt với thị phi, nếu có kẻ cậy chức quyền đàn áp thì bản mệnh cũng chớ nên nổi nóng vì đó sẽ là cái cớ để họ tiếp tục hạ bệ bạn.

Cách tốt nhất để hạn chế xui xẻo là tuổi này nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như cách hành xử của mình. Đừng thích gì là nói nấy, thái độ biết người biết ta vừa giúp bạn tránh làm mích lòng người khác lại vừa xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, khi khó khăn cũng có người giúp.

Mộc sinh Hỏa bù đắp cho những chú Rắn mối quan hệ tình cảm ngọt ngào. Các cặp đôi tin tưởng hoàn toàn vào đối phương khiến cho mối quan hệ càng thêm bền chặt. Khi đôi trái tim cùng hướng về nhau, vấn đề nào cũng có thể giải quyết dễ dàng.

CHỦ NHẬT (9/7): 3 con giáp không nên ra đường, vận xui đợi sẵn trước cửa, đầu tư tới đâu lỗ tới đó, sự nghiệp xuống dốc không phanh nên cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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