CHỦ NHẬT (11/06/2023): 3 con giáp gặp hạn, chuyện buồn bã, xui rủi cứ rủ nhau mà đến cùng một lúc.

Tâm linh - Tử vi 10/06/2023 23:17

3 con giáp gặp chuyện xui xẻo, khó tránh, khổ trước sướng sau.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần lao dốc không phanh, trong quá trình làm việc thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp do bất đồng quan điểm, cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh trong thời điểm này nhé. Tình yêu đôi lứa vô cùng thăng hoa, người độc thân hay đã nên duyên đều đang hạnh phúc ngập tràn. Tiền bạc có dấu hiệu hao tài tốn của, tuyệt đối không nên vướng vào nợ nần hay cho vay mượn.

CHỦ NHẬT (11/06/2023): 3 con giáp gặp hạn, chuyện buồn bã, xui rủi cứ rủ nhau mà đến cùng một lúc. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Có những lúc Tuổi Tỵ đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được. Thành công thường không đến một cách dễ dàng, lời khuyên dành cho Tuổi Tỵ là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu. Trái lại với những mảng tối trong tài vận, đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Tuổi Dậu 

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra Hung Cát đan xen. Người tuổi này nắm bắt tốt cơ hội thăng tiến trước mắt vì được Quý Nhân phù trợ. Song, bản mệnh cũng cần hết sức thận trọng trong cách cư xử với mọi người xung quanh để tránh bị kẻ tiêu gây ra điều bất lợi cho mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Con giáp này hiện đang có nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng, nhưng đừng vì thế mà “đâm đầu” để đầu tư theo hướng “được ăn cả, ngã về không”. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thuận hòa, vui vẻ. Quan hệ chồng vợ được dung hòa tốt nhờ tình yêu thương của những người trong cuộc. Ngoài ra, người độc thân hãy mạnh dạn mới có thể chiếm lấy trái tim của người mình thương. 

CHỦ NHẬT (11/06/2023): 3 con giáp gặp hạn, chuyện buồn bã, xui rủi cứ rủ nhau mà đến cùng một lúc. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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