Chồng cung Ly lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc lành dữ.

Sau đây là tài liệu cổ thư chỉ mang tính tham khảo về việc phối hợp mệnh cung của chồng với mệnh cung của vợ.

Chồng Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí)

Ý hợp tâm đầu làm nên gia thất.

Trọn đời nhàn hạ phong lưu,

Trung niên hậu vận thành công mọi mặt.

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Chồng Ly lấy vợ cung Đoài (Ngũ quỷ)

Bạc tiền bạo phát, nhưng hoài công lao;

Nửa đời căn kiếp ba đào,

Cửa nhà điền sản tiêu hao không còn!

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Chồng Ly lấy vợ cung Khảm (Phước đức)

Được số hiển đạt phu vinh thê ấm.

Tình yêu hương lửa mặn nồng,

Tương lai con cái trưởng thành khoa bảng.

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Chồng Ly lấy vợ cung Khôn (Lục sát)

Kiết hung luân chuyển dập dồn âu lo.

Trai sa đọa gái lẳng lơ,

Trước sau rồi cũng hững hờ nợ duyên…

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Chồng Ly lấy vợ cung Cấn (Hoạ hại)

Tiền hậu phu thê thuỷ chung bất nhứt;

Sống đời tật ách đeo mang,

Vợ chồng đa đoan thiệt thòi thân phận!

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Chồng Ly lấy vợ cung Tốn (Thiên y)

Căn mạng nợ duyên trời cho yên ổn!

Cả đời ấm cúng giàu sang,

Con cái gái trai vẹn toàn căn bổn…

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Chồng Ly lấy vợ cung Càn (Tuyệt mạng)

Nợ duyên gãy gánh giữa đàng thảm thương!

Cho hay cái số đoạn trường,

Lụy phiền ly tán bất tường phu thê!

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Chồng Ly lấy vợ cung Ly (Phục vị)

Ái tình hương lửa trọn nghì thuỷ chung.

Bạc tiền giàu có bậc trung,

Thân danh hậu vận lãy lừng tiếng thơm!

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