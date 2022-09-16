Chiều mai (17/9), 3 con giáp "kết duyên" với Thần Tài, "bạn thân" với Thần May Mắn, "mở cửa thấy vàng, đóng cửa thấy bạc", may mắn gấp 3 lần trúng số độc đắc, làm gì cũng hanh thông nhờ có Quý Nhân lót đường

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 12:40

Chiều mai, 3 con giáp có Thần Tài, Thần May Mắn và Quý Nhân hỗ trợ cùng lúc nên cuộc sống từ đây giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, họ luôn thích làm việc và coi trọng giá trị lao động. Đa số những người tuổi Dậu thường không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, họ đã có thể tự tạo dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình.

Không ít người tuổi Dậu đã công thành danh toại ở độ tuổi rất trẻ, tuy nhiên sóng gió cuộc đời không thể tránh khỏi nên họ buộc phải đối mặt và gặp phải không ít khó khăn.  Trong thời gian qua, con đường tài vận và sự nghiệp của tuổi Dậu lên xuống thất thường, thậm chí có lúc khiến họ rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không lối thoát. 

Ngỡ rằng phải phó mặc buông xuôi tất cả thì thời gian tới mọi thứ sẽ chuyển biến bất ngờ. Tử vi học có nói, trong chiều mai, vận mệnh của tuổi Dậu bất ngờ được cứu rỗi, mọi chuyện khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, êm xuôi, không những vậy còn có cơ hội thăng tiến hơn, tài vận đột nhiên ồ ạt chạy về túi, dự kiến cuối năm viên mãn như từng khó khăn.

Chiều mai (17/9), 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'bạn thân' với Thần May Mắn, 'mở cửa thấy vàng, đóng cửa thấy bạc', may mắn gấp 3 lần trúng số độc đắc, làm gì cũng hanh thông nhờ có Quý Nhân lót đường - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong chiều mai, vận mệnh của tuổi Dậu bất ngờ được cứu rỗi, mọi chuyện khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, êm xuôi, không những vậy còn có cơ hội thăng tiến hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chiều mai, tuổi Tuất như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với thời gian trước, công việc tới tay còn hỏng, chiều mai, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi cho biết, tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Tuổi Mùi

Đa phần người tuổi Mùi có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện.

Tử vi học cho biết, người tuổi Mùi tài lộc hanh thông, công danh phát đạt vào chiều mai. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mùi sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mùi vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Chiều mai (17/9), 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'bạn thân' với Thần May Mắn, 'mở cửa thấy vàng, đóng cửa thấy bạc', may mắn gấp 3 lần trúng số độc đắc, làm gì cũng hanh thông nhờ có Quý Nhân lót đường - Ảnh 2
Tử vi học cho biết, người tuổi Mùi tài lộc hanh thông, công danh phát đạt vào chiều mai. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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