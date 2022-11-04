Chia buồn với 4 con giáp xui xẻo nhất những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022, nợ nần chồng chất, thị phi đeo bám đủ đường

Trong công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Thân dễ mất tiền, thất thu.

Người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Tử vi tuổi Thân vào những tháng cuối năm 2022, chú ý quan tâm bạn cần cẩn trọng họa thị phi đeo bám.

Người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Tuổi Thìn

Đại đa số người tuổi Thìn rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ, thay đổi liên tục về tư tưởng trong năm 2022 này, chủ yếu là do công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, khó được suôn sẻ ngay từ đầu. Bạn cần kiên định với định hướng của mình, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Hãy tự nhắc nhở bản thân “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng một khi “đầu xuôi” thì đuôi sẽ lọt.

3 con giáp sau đây cần chú ý vào những tháng cuối năm vì dễ bị tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang. Ảnh minh họa: Internet

Điều cần lưu ý cuối năm 2022 này là người tuổi Thìn hạn chế việc chung đụng hợp tác làm ăn, đặc biệt là với những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ do rất dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Tốt nhất nên cố gắng làm mọi việc bằng sức của mình, công tư phân minh để tránh thị phi, điều tiếng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền, thậm chí họ kiếm tiền rất dễ dàng nhưng lại không biết cách tích lũy, tiết kiệm phòng khi cần dùng đến, thế nên những lúc cần đến tiền thì lại không có, chạy vạy khắp mọi nơi.

Với người làm công ăn lương rất dễ bị tiểu nhân chơi xấu, vướng phải những tranh chấp không đáng có liên quan đến tiền bạc. Thế nên bạn cần nhắc nhở mình nhìn nhận vấn đề thật tỉnh táo, đừng quá tham lam kẻo rơi vào thị phi, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và thu nhập cá nhân.

Trong thời điểm này khi bạn chưa thu về được thành tựu gì nổi bật khiến mức đãi ngộ của bạn đứng im thì bạn có thể tính đến việc làm thêm hoặc đầu tư kinh doanh một lĩnh vực nào đó.

Cuối năm 2022, dự đoán bạn sẽ thâm hụt rất nhiều về mặt kinh tế, cần cải thiện thu nhập của mình, nhưng nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, vận dụng toàn bộ năng lực, điểm mạnh của mình thì rất có thể bạn sẽ xoay ngược tình thế.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm