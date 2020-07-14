Chia buồn với 3 con giáp bị vận xui gọi tên trong tuần này (13 - 19/7/2020)

Trong tuần này, người tuổi Tý dễ vướng vào những chuyện không như ý, luôn phải tìm cách đối phó. Bạn đặc biệt phải cẩn trọng tiểu nhân cản trở, quấy phá chuyện làm ăn hay công việc.

Theo tử vi con giáp tuần này, tuổi Tý có thể vì vô tình mà làm mất lòng người khác, đắc tội với tiểu nhân mà rước họa vào thân. Lời khuyên cho con giáp này là nên chừng mực trong cư xử, giữ bình tĩnh để tránh rắc rối không đáng có.

Tuổi Tý nên giảm bớt cảm giác cực đoan, bất đồng để tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Đặc biệt là người đi làm phải tránh bớt thị phi.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là 1 trong 3 con giáp dễ vướng điều không mong muốn trong tuần này.

Cụ thể, trong công việc, tuổi Sửu dễ gặp rắc rối, đặc biệt là người kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong công việc, tuổi Sửu dễ gặp rắc rối, đặc biệt là người kinh doanh. Với tính tình thẳng thắn, không xu nịnh, có sao nói vậy, tuổi Sửu càng dễ làm người khác ghét bỏ.

Không chỉ vậy, tuần này, tuổi Sửu còn gặp phải điềm báo hung tin, dễ mất hết vận may tài lộc. Tình phí cũng là một khoản không nhỏ. Dù vậy, hãy cẩn thận bị lừa, gặp phải nhân duyên xấu mà mất cả tiền lẫn tình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp tuần này, tuổi Tuất làm gì cũng nên đặc biệt cẩn trọng, vì sẽ có nhiều chuyện đến bất ngờ, không như ý.

Trong đầu tuần, tuổi Tuất không nên chủ quan mà sơ sài trong tiểu tiết, dễ gây ra lỗi không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Trong đầu tuần, tuổi Tuất không nên chủ quan mà sơ sài trong tiểu tiết, dễ gây ra lỗi không đáng có. Trong công việc, bạn làm gì cũng nên từ tốn, đừng vội vàng, hối hả. Chậm mà chắc, hãy xem xét chi tiết, tránh sai sót gây lỗi lớn. Vì chỉ cần mắc lỗi bạn sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa.

Trong tình cảm, sẽ có những điều không như ý khiến bạn không vui. Có những mối quan hệ không cần thiết, độc hại thì bạn nên dừng lại càng sớm càng tốt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.