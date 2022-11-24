Chỉ trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch: Sao Thiên Tuế đặc biệt soi chiếu 3 con giáp này, tiền tài bao vây, công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 03:36

Theo tử vi, mùng 1, 2, 3, 4/11 âm lịch là khoảng thời gian những người thuộc 3 con giáp này mở ra thời kỳ mới đầy hứa hẹn về cả tài lộc và sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường ít nói nhưng được việc, sẽ thể hiện bằng hành động thay vì những lời khoa trương. Với con giáp này, thời gian sẽ là câu trả lời chân thực nhất. Họ dần sẽ được cấp trên công nhận vì những cống hiến, lập được ngày càng nhiều thành tích lớn.

Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch, Thổ và Kim tương sinh, con giáp này sẽ gặp vận may liên tục. Sự nghiệp hứa hẹn thuận buồm xuôi gió, sự giàu có của họ cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Người biết nắm lấy cơ hội và phát huy tốt khả năng của mình, quản lý tiền bạc hiệu quả sẽ là người vươn lên phía trước, tạo nên sự khác biệt.

Chỉ trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch: Sao Thiên Tuế đặc biệt soi chiếu 3 con giáp này, tiền tài bao vây, công danh rực rỡ - Ảnh 1
Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch, Thổ và Kim tương sinh, con giáp này sẽ gặp vận may liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão năm nay đã có một số thay đổi. Họ cùng bạn bè kinh doanh buôn bán nhưng vận khí ở mức trung bình, thành tích không được tốt lắm. Không những vậy, quan hệ giữa họ và những người hợp tác chung còn xấu đi cũng vì chữ tiền và điều này khiến người tuổi Mão rất buồn.

Nhưng vấn đề sẽ sớm được giải quyết, theo tử vi, con giáp này sẽ mở ra thời kỳ may mắn vào mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và trân trọng vận may đến với mình thì công việc hợp tác sẽ phát đạt và tình bạn sẽ được như ý.

Chỉ trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch: Sao Thiên Tuế đặc biệt soi chiếu 3 con giáp này, tiền tài bao vây, công danh rực rỡ - Ảnh 2
Theo tử vi, con giáp này sẽ mở ra thời kỳ may mắn vào mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ thăng tiến nhanh chóng trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch, mọi mặt đều trở nên suôn sẻ. Theo tử vi, người tuổi này có năng lực cá nhân mạnh mẽ, làm việc chăm chỉ. Họ rất năng động và nhiệt tình, có thể đảm nhận nhiều công việc hay nhiều vị trí khác nhau mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Đây là con giáp sẽ hông ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực.

Bắt đầu từ khoảng thời gian này, những chú ngựa sẽ chào đón quý nhân, trở nên cực kỳ thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Ngọ tháng này nhất định sẽ giàu sang phú quý, tương lai cát tường thịnh vượng.

Chỉ trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch: Sao Thiên Tuế đặc biệt soi chiếu 3 con giáp này, tiền tài bao vây, công danh rực rỡ - Ảnh 3
Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ thăng tiến nhanh chóng trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch, mọi mặt đều trở nên suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi

Theo tử vi học, từ giờ đến hết tháng 12 là thời gian thăng hoa về tài lộc của 3 con giáp dưới đây. Được Thần tài chiếu mệnh, bản mệnh dễ có được nhiều khoản ngoài thu nhập, thậm chí phát tài sau một đêm.

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