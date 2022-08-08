Chỉ còn vọn vẹn 5 ngày, những con giáp này sẽ 'lên đời', tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tài khoản liên tục nhảy số không ngừng

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 09:44

Chỉ còn đúng 5 ngày, có 3 con giáp cực kỳ may mắn, cửa đón tài lộc luôn rộng mở làm mọi việc vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Vọn vẹn còn 5 ngày, đúng ngày 14/8 Cát tinh cho biết đường tài lộc của người tuổi Tỵ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Hỏa vượng nhắc nhở con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào. 

Chỉ còn vọn vẹn 5 ngày, những con giáp này sẽ 'lên đời', tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tài khoản liên tục nhảy số không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Còn đúng 5 ngày nữa thôi, Thiên Tài sẽ chỉ lối giúp người tuổi Mùi tìm ra con đường kiếm tiền phù hợp với năng lực của mình. Có thể hiện tại vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ rất rực rỡ nên bản mệnh kiên trì, không thấy khó mà vội nản lòng, bỏ cuộc.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho việc bản mệnh mở rộng mối quan hệ dù cho đó là mục đích làm ăn hay khía cạnh tình cảm. Việc lựa chọn đối tượng phù hợp để làm bạn sẽ giúp bạn có cơ hội nâng tầm cuộc sống của mình lên rất nhiều đấy

Chỉ còn vọn vẹn 5 ngày, những con giáp này sẽ 'lên đời', tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tài khoản liên tục nhảy số không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Hợi không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành.

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn sau 5 ngày nữa. Vận trình của Hợi từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Chỉ còn vọn vẹn 5 ngày, những con giáp này sẽ 'lên đời', tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tài khoản liên tục nhảy số không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 12h ngày mai (9/8/2022), Top 3 con giáp sẽ 'diện kiến' thần May mắn, vận trình tài lộc sáng bừng

Đúng 12h ngày mai (9/8/2022), Top 3 con giáp sẽ 'diện kiến' thần May mắn, vận trình tài lộc sáng bừng

Đúng 12h ngày mai (9/8/2022), Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng