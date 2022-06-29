Chỉ còn 1 ngày nữa - bước sang tháng 7: Thần Tài chỉ đường dẫn lối, TOP 4 con giáp hốt hết lộc trời mở lối vinh hoa, tỷ sự đều thành, không là 'vua nhà đất' cũng là chủ biệt thự trăm tỷ

Ngọ tích cực, lạc quan, luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng có thể đón nhận hy vọng ập đến, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết êm đẹp.

Đặc biệt, những người tuổi Ngọ có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Theo tử vi cho biết, bươc sang tháng 7 dương lịch này, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Dù sinh ra và lớn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn là người chủ động theo đuổi mọi thứ mà mình cần.

Bước sang tháng 7 dương lịch này, những người tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời giúp thay đổi cục diện hiện tại. Người tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống sẽ viên mãn theo một cách rất riêng.

Đặc biệt là từ giai đoạn này cuối năm 2022, Thìn sẽ gặp được cơ hội làm giàu, một khi họ biết nắm bắt thì năm nay không sợ nghèo, ai giàu sẽ càng giàu hơn. Tuy rằng, trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, Thìn buộc phải trải qua thử thách, nhưng có như thế sự thành công mới bền vững lâu dài.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Bước sang tháng 7 năm 2022, mơ ước của người tuổi Dậu có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn cuối cùng của tháng 7 đó chính là tuổi Sửu. Con giáp này luôn sẵn sàng với những nhiệm vụ được giao, không ngại khó, ngại khổ nên sẽ đến lúc khổ tận cam lai.

Những người làm ăn kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió, không còn trở ngại. Trong lúc vận khí đang tốt, tuổi Sửu có thể tính đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tượng khách hàng mới. Trong tháng 7 này, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, đây là người sẽ giúp bản mệnh tạo nên thành công lớn, kiếm được bộn tiền, thậm chí việc thăng quan tiến chức cũng diễn ra suôn sẻ.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng rất viên mãn. Gia đình êm ấm luôn là điểm tựa để bạn trở về sau mỗi ngày chinh chiến bên ngoài.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm