Đúng 12 giờ trưa mai (30/6/2022): Phật Bà nâng đỡ, TOP 4 con giáp biến nguy thành an, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn lối đi

Theo tử vi, khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa ngày 30/6 cũng là lúc mọi khó khăn người tuổi Sửu phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, dễ dàng bởi họ có quý nhân giúp đỡ sau lưng. Đây là thời kỳ cực thịnh của con giáp may mắn, nợ nần cũ được trả hết, tích cả núi vàng, núi bạc trong nhà.

Đây chính là lúc diễn ra sự đột phá mãnh liệt của Sửu. Con giáp này dần bước vào giai đoạn ổn định và thăng hoa trong công việc. Người tuổi Sửu có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này may mắn được quý nhân tương phùng, hỗ trợ hết mình nên công danh hay sự nghiệp đều có những bước tiến đáng kể.

Đúng 12 giờ trưa ngày cuối cùng của tháng 6 này, tuổi Mão là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài vận và cả chuyện tình cảm. Nửa cuối năm 2022, họ sẽ được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Mão một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Mão không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, được Thiên Ấn phù trợ nên tuổi Dậu trở thành người có tiếng nói trong công việc. Những người làm quản lý, giám đốc, cấp trên sẽ có lợi, có uy quyền, ăn nên làm ra, ai cũng phải nể.

Con giáp này không những kiếm về một khoản kha khá cho bản thân mà còn khiến những người ở dưới quyền mình được hưởng lợi. Với người làm ăn kinh doanh, hãy tận dụng ngày đầu tháng để tăng doanh thu, khai trương, nhập hàng lấy may mắn. Cát Tinh có thể giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra được những mối đầu tư quý giá, mang lại nguồn tài lộc ổn định.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Vốn có tài và thông minh nhưng tuổi Ngọ luôn gặp khó khăn, trắc trở là vì họ vội vàng, ít khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong các quyết định nên dễ thất bại. Tuy vậy, họ cũng là người học hỏi nhanh, vì trải qua nhiều thăng trầm mà ngày càng thấu tình đạt lý, biết vận dụng ưu điểm để tỏa sáng đúng chỗ đúng lúc, nắm giữ thành công trong tay.

Bước qua hết giai đoạn xuống dốc, ngày cuối cùng của tháng 6 và thời gian tới, vận khí của tuổi Ngọ sẽ dần khởi sắc. Họ sẽ được thần tài và quý nhân giúp đỡ nồng hậu, cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm