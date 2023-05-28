Chỉ cần đúng 11h35 ngày mai (29/05), 3 con giáp này sẽ bước lên ĐỈNH VINH QUANG, tay phải đầy vàng, tay trái đầy kim cường, tiền 'dày cộp' trong ví

Người tuổi Mão trong ngày Thứ Hai này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Mão nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mão ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 22 , 44 , 77

Tuổi Tỵ

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho Thứ Hai 29/05/2023, theo đó thì đường sự nghiệp của Tuổi Tỵ rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Tuổi Tỵ không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Tuổi Tỵ cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 92 , 71 , 86

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 29/5/2023 hôm nay, tuổi Mùi đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này phát huy được năng lực của bản thân, khiến lãnh đạo hoặc nhà tuyển dụng chú ý. Bản mệnh có thể đạt được điều mình mong muốn.

Mão, Tỵ, Mùi là 3 con giáp đỏ nhất ngày mai. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, các khoản đầu tư đang đem về lợi nhuận rõ rệt. Bản mệnh hãy mạnh mẽ đi theo các quyết định của bản thân, chớ nên quá phụ thuộc vào lời bàn ra tán vào của người khác, rồi sẽ mở được lối đi riêng.

Ngược lại, vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang thực sự nghiêm trọng. Đôi bên không chịu xuống nước trò chuyện với nhau thì có lẽ sẽ sớm đi đến tan vỡ. Đã đến lúc hai người buông bỏ lòng sĩ diện của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 38 , 76 , 7

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!