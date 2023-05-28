Ngày đầu tuần (29/05) MAY MẮN, cả tuần ĐỎ RỰC: 3 con giáp này có một ngày Thứ Hai cực kỳ thăng hoa, đá bay mọi mệt mỏi để chuẩn bị đón nhận LỘC TO về nhà

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 08:29

Những người thuộc 3 con giáp này 'mở bát' ngày đầu tuần cực kỳ may mắn, kéo theo cả tuần sống trong sự giàu sang ngập lối.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 29/5 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp suôn sẻ. Người tuổi này được lòng mọi người xung quanh, nhờ đó mà có thêm nhiều cơ hội để xoay chuyển mình trong công việc.

Ngày đầu tuần (29/05) MAY MẮN, cả tuần ĐỎ RỰC: 3 con giáp này có một ngày Thứ Hai cực kỳ thăng hoa, đá bay mọi mệt mỏi để chuẩn bị đón nhận LỘC TO về nhà - Ảnh 1
3 con giáp ra cửa gặp Thần Tài, đóng cửa gặp Quý Nhân vào thứ hai. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc rực rỡ. Ngoài nguồn thu nhập chính, con giáp này kiếm thêm một khoản khấm khá từ những công việc. Nhờ đó, bạn chẳng cần lo đến chuyện “cơm áo gạo tiền” trong ngày này.

Vận trình tình cảm thắm sắc, nồng nàn. Người độc thân có cơ hội tìm thấy được một nửa yêu thương, trai tài gái sắc trở thành mong ước của không ít người. Ngoài ra, đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi gắn kết lại với nhau.

Con số may mắn : 42 , 12 , 60

Tuổi Tý

Ngày mai Thứ Hai 29/05/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Tý hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Tý trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ.

Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Hai này cũng là ngày mà Tuổi Tý có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ

Con số may mắn : 43 , 73 , 68

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Thứ Hai 29/05/2023 này, đường tài lộc của Tuổi Sửu vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Ngày đầu tuần (29/05) MAY MẮN, cả tuần ĐỎ RỰC: 3 con giáp này có một ngày Thứ Hai cực kỳ thăng hoa, đá bay mọi mệt mỏi để chuẩn bị đón nhận LỘC TO về nhà - Ảnh 2
3 con giáp này ngày mai chỉ cần mở mắt ra là có tiền tiêu. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Sửu trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Sửu không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Con số may mắn : 2 , 8 , 16

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Dù là CHỦ NHẬT (28/05) cuối tuần, vẫn không có gì cản nỗi 3 con giáp này GIÀU SANG PHÚ QUÝ, đúng 16H35 mở cửa ra đón tiền TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC ập tới nhà

Dù là CHỦ NHẬT (28/05) cuối tuần, vẫn không có gì cản nỗi 3 con giáp này GIÀU SANG PHÚ QUÝ, đúng 16H35 mở cửa ra đón tiền TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC ập tới nhà

Ngày mai, chúc mừng những nhà có 3 con giáp này sẽ vượng cả gia đình lên đại phú đại quý, giàu sang không ai sánh được.

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