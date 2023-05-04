Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm 7 ngày nữa, đúng ngày 11/5 top 3 con giáp bắt đầu công cuộc ''hái tiền'' làm tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 14:44

Từ đầu năm đến nay top 3 con giáp này luôn tốn kém về mặt tiền bạc, tuy nhiên đúng ngày 11/5 sắp tới sẽ hoan hỷ đón tài lộc vào nhà phà phà

Tuổi Mão

Các bạn sinh năm Mão, hãy nghỉ thêm ba ngày nữa. Người tuổi Mão sẽ có số giàu sang phú quý, mọi việc đều gặp may mắn. Họ linh hoạt trong suy nghĩ và quyết đoán trong hành động. Nhà đất ngày càng khởi sắc, tương lai bạn nhất định sẽ giàu có, của cải trong túi gia đình bạn sẽ không ngừng chảy về, thật là ấn tượng. 

Tử vi học có nói, tháng 3 âm này là thời điểm tương đối tốt lành với tuổi Tý. Đây sẽ là khoảng thời gian họ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch làm ăn quan trọng hoặc các dự án lớn trong công việc vào tháng 4 âm, và gặt hái những thành tựu rực rỡ vì tháng 5 âm sẽ là lúc sao tốt chiếu rọi cho sự nghiệp của họ nhiều nhất.

Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm 7 ngày nữa, đúng ngày 11/5 top 3 con giáp bắt đầu công cuộc ''hái tiền'' làm tỷ phú - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Canh Tý 2023 còn được gọi là "năm bù đắp" cho những người tuổi Sửu. Nói như vậy là đủ hiểu rằng trong năm nay, họ sẽ là một trong những con giáp được khoản đãi nhiều nhất, may mắn tràn ngập, có cuộc sống sung túc hàng đầu. 

Trong năm Quý Mão, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp có tài lộc rải đều cả năm, từ tháng 2 âm cho đến tháng 11 âm. Có thể nói, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó.

Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm 7 ngày nữa, đúng ngày 11/5 top 3 con giáp bắt đầu công cuộc ''hái tiền'' làm tỷ phú - Ảnh 2

Tuổi Dậu 

Theo các chuyên gia phong thủy, được sao tốt chiếu rọi, thần may mắn mỉm cười, tuổi Dậu làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt, nên biết nắm bắt để phát huy lợi thế.

Tuy nhiên, tuổi Dậu cần phải biết tận dụng điểm mạnh của họ là sự thông minh, nhanh nhẹn và chăm chỉ, và kiềm chế bớt điểm yếu của họ, đôi khi là sự tự tin thái quá chuyển thành sự tự mãn, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Các bạn sinh năm dậu ba ngày sau sẽ gặp nhiều may mắn, yên giấc, phát tài, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, trên đường đời sẽ sớm phát đạt, dễ dàng kiếm tiền, đạt được sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình, và sẽ sớm được người khác tôn trọng và công nhận trong 7 ngày tới. 

Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm 7 ngày nữa, đúng ngày 11/5 top 3 con giáp bắt đầu công cuộc ''hái tiền'' làm tỷ phú - Ảnh 3

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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