Chỉ cần đặt 9 quả dứa ở vị trí này dịp đầu năm tiền sẽ chảy vào nhà như thác đổ, đếm mãi không hết

Không cần khấn vái, lễ chùa tứ phương, chỉ cần đặt quả dứa ở vị trí này trong nhà dịp đầu năm gia chủ sẽ có một năm phát tài phát lộc, thịnh vượng không ngờ.

Theo thuật phong thủy, gia chủ muốn cải thiện vận tài chính trước hết phải tăng vượng khí phong thủy. Khi không gian sống của bạn tràn ngập nguồn năng lượng tích cực, vị trí tài lộc thịnh vượng thì tiền của ắt tự chảy vào túi gia chủ như thác đổ. Quả dứa với 'nghìn mắt' đại diện cho sự sung túc, an nhàn và tăng vượng khí cho gia chủ dịp đầu năm - Ảnh minh họa: Internet Không phải tự nhiên mà quả dứa được cho là một trong những loại quả gúp tăng phúc khí cho gia chủ. Theo thuyết phong thủy, quả dưới với vô số mắt trên thân quả đại diện cho sự may mắn, sung túc về vật chất, tiền bạc. Vì vô số mắt, không ai đếm xuể nên quả dứa sẽ giúp vận tài lộ của chủ nhân đỏ như son, tiền đếm mãi không hết.

Các chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên bày 9 quả dứa ở hướng Đông Nam của ngôi nhà, và nên đặt ở phòng khách để đón lộc. Ngoài ra, để phát huy tối đa tác dụng bạn có thể đặt thêm dứa ở nhà bếp để cầu chúc sự may mắn, thịnh vượng cho gia đình. Ngoài việc đặt dứa trong phòng khách để tăng vận tài lộc, gia chủ có thể đặt thêm các loại quả tăng phúc khí sau trong nhà dịp đầu năm để ‘cải vận’.

Những loại quả nhiều múi là lựa chọn hàng đầu để cầu tài dịp đầu năm trên bàn thờ mỗi gia đình Việt - Ảnh minh họa: Internet Quả cam Những loại quả có nhiều múi như quýt, bưởi và cam là lựa chọn hàng đầu trong những loại quả hút vượng khí được ông bà ta chọn bày biện trong nhà dịp đầu năm. Người xưa quan niệm rằng, quả có nhiều múi sẽ thu hút luồn năng lượng tích cực, mang lại may mắn, bình an và tiền tài cho cả gia đình. Quả nho Theo phong thủy học, quả nho là hình ảnh tượng trưng cho sự sung túc, sang giàu. Hình ảnh chìm nho chi chít quả khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh thóc lúa đầy bồ, tiền nhiều vô kể. Không chỉ đặt quả nho trong nhà, người ta còn treo tranh ảnh loại quả này trong nhà để tăng phúc khí. Quả táo Nếu quả dứa, cam hay nho tượng trưng cho ước mơ về tài lộc, của tiền thì quả táo lại là hình ảnh đại diện cho sự bình an, hạnh phúc của mỗi gia đình. Táo được xem như lời tự chúc bình an, yên ấm đến các thành viên trong gia đình. Ngoài việc đặt những loại quả tăng vượng khí, hút vận tài lộc trong nhà gia chủ có thể trồng những loại cây phong thủy như kim tiền, đại đế vương hay trúc tài lộc. Đây là những loại cây rẻ, dễ chăm sóc, tăng sự tươi mát cho không gian sống và có hiệu quả phong thủy rất cao. Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-can-dat-9-qua-dua-o-vi-tri-nay-dip-dau-nam-tien-se-chay-vao-nha-nhu-thac-do-dem-mai-khong-het-263977.html