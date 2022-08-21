Chỉ cần bước sang tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ban lộc giàu to, trúng quả cực lớn, ôm tiền tỷ mỏi tay, đến thời hết khổ

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 06:22

Bắt đầu từ tuần tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp dưới đây nhận lộc Thần Tài, làm đâu trúng đó, tài khoản nảy số liên tục.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là người thực sự tài giỏi, mẫu mực, có tinh thần cạnh tranh tốt. Trong nhiều trường hợp, nhờ sự cống hiến và sự bền bỉ nỗ lực của bản thân mà con giáp tuổi Tuất đã giúp họ thu hái được nhiều tài lộc, thăng tiến trong công việc, kiếm nhiều tiền mỗi ngày.

Tuần tới (22/8 - 28/8) sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Tuất. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới tuổi Tuất sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Vận may của Tuất bắt đầu có dấu hiệu tích cực, tiền tài của cải thăng hoa như diều gặp gió. Con giáp này gặp được quý nhân, có người mang mối làm ăn lớn đến cho bạn, giúp Tuất khẳng định được năng lực của bản thân, kiếm thêm được nhiều lợi lộc. Cũng từ đó, cơ hội giàu có nằm trong tầm tay.

Chỉ cần bước sang tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ban lộc giàu to, trúng quả cực lớn, ôm tiền tỷ mỏi tay, đến thời hết khổ - Ảnh 1
Tuần tới (22/8 - 28/8) sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Tuất. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân chân thành, thật thà và luôn rất tốt bụng, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

 

Trong tuần tới, những chú Khỉ được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

 

Tử vi cho biết, giai đoạn tới, người tuổi Thân làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Chỉ cần bước sang tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ban lộc giàu to, trúng quả cực lớn, ôm tiền tỷ mỏi tay, đến thời hết khổ - Ảnh 2
Trong tuần tới, những chú Khỉ được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Tử vi tuần tới cho biết, cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những người tuổi Hợi hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. 

Điềm báo tử vi cho thấy, giai đoạn tuần tới chính là thời điểm tuổi Hợi như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Chỉ cần bước sang tuần mới (22/8 - 28/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ban lộc giàu to, trúng quả cực lớn, ôm tiền tỷ mỏi tay, đến thời hết khổ - Ảnh 3
Điềm báo tử vi cho thấy, giai đoạn tuần tới chính là thời điểm tuổi Hợi như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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