Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2023, 3 con giáp may mắn này sẽ HÚT CẠN LỘC TRỜI, được thần tài và quý nhân chiếu cố, làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 11:35

Phúc lộc mà bạn được hưởng trong năm Quý Mão sẽ dẫn bạn đi đúng đường đúng hướng, nhìn ra được cơ hội phù hợp và nhanh tay nắm bắt kịp thời

Tuổi Mùi

 Tiếp bước cát khí còn lại của tử vi tuổi Mùi 2022, năm 2023 được dự báo sẽ là một năm đón nhiều may mắn với tuổi Mùi khi được các sao tốt trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể, biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ vươn lên mạnh mẽ.

 

Đặc biệt, Quý Mão 2023 cũng sẽ chứng kiến nhiều điểm sáng về tài lộc của những chú Dê khi bản mệnh là một trong những cái tên con giáp giỏi kiếm tiền năm 2023 này.

 

Vận may đến nên bạn cũng cần phải trân trọng kẻo tự đánh mất lợi thế. Trong mọi việc, dù gặp khó khăn cũng phải nhẫn nại và khéo léo hơn một chút, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo thì may mắn có thể sẽ kéo dài đến tận cuối năm Quý Mão luôn đấy.

 

Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2023, 3 con giáp may mắn này sẽ HÚT CẠN LỘC TRỜI, được thần tài và quý nhân chiếu cố, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

 

Là một trong những con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023, tuổi Dần đang tiến những bước vô cùng vững chắc và đáng ngưỡng mộ trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình trong năm Quý Mão.

 

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bước sang năm 2023, Dần đã thoát khỏi Thái Tuế xung chiếu lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên bản mệnh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó.

 

Tử vi tuổi Dần năm 2023 cho biết, năm Quý Mão đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp khi được khá nhiều cát tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình.

 

Còn ở phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Dần không đến mức đáng ngại, chính sự nhanh nhạy sẽ giúp bản mệnh bội thu tài lộc trong năm nay.

 

Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2023, 3 con giáp may mắn này sẽ HÚT CẠN LỘC TRỜI, được thần tài và quý nhân chiếu cố, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

 

Cũng là một trong những con giáp giỏi kiếm tiền năm 2023, người tuổi Hợi được dự báo sẽ tiếp đà cát khí từ năm 2022 trước đó, thậm chí còn có những kỳ vọng mang tính bùng nổ.

 

Bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2023 này. Nhờ được thần linh chiếu cố, ban cho nhiều phước lành nên làm gì cũng suôn sẻ, tài khí vô cùng dồi dào, hứa hẹn lợi nhuận đổ về túi ầm ầm.

 

Theo đó, khi bước sang năm Quý Mão, bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình có những bước chuyển biến mới. Được Thần Tài ban lộc, tuổi Hợi có đường công danh hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đấy.

 

Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

 

Phúc lộc mà bạn được hưởng trong năm Quý Mão sẽ dẫn bạn đi đúng đường đúng hướng, nhìn ra được cơ hội phù hợp và nhanh tay nắm bắt kịp thời.

 

Tử vi cũng dự báo khoảng thời gian nửa cuối năm 2023, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi có cơ hội khởi sắc. Người đầu tư bất động sản sẽ không ngừng thu về lợi nhuận lớn. Nhìn chung đây sẽ là một năm tài chính dồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được thành tựu vang dội khiến bản thân vô cùng tự hào.

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm 2023 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 21 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'