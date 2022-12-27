Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2023, 3 con giáp may mắn này sẽ HÚT CẠN LỘC TRỜI, được thần tài và quý nhân chiếu cố, làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Tiếp bước cát khí còn lại của tử vi tuổi Mùi 2022, năm 2023 được dự báo sẽ là một năm đón nhiều may mắn với tuổi Mùi khi được các sao tốt trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể, biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ vươn lên mạnh mẽ.

Đặc biệt, Quý Mão 2023 cũng sẽ chứng kiến nhiều điểm sáng về tài lộc của những chú Dê khi bản mệnh là một trong những cái tên con giáp giỏi kiếm tiền năm 2023 này.

Vận may đến nên bạn cũng cần phải trân trọng kẻo tự đánh mất lợi thế. Trong mọi việc, dù gặp khó khăn cũng phải nhẫn nại và khéo léo hơn một chút, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo thì may mắn có thể sẽ kéo dài đến tận cuối năm Quý Mão luôn đấy.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là một trong những con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023, tuổi Dần đang tiến những bước vô cùng vững chắc và đáng ngưỡng mộ trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình trong năm Quý Mão.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bước sang năm 2023, Dần đã thoát khỏi Thái Tuế xung chiếu lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên bản mệnh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó.

Tử vi tuổi Dần năm 2023 cho biết, năm Quý Mão đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp khi được khá nhiều cát tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình.

Còn ở phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Dần không đến mức đáng ngại, chính sự nhanh nhạy sẽ giúp bản mệnh bội thu tài lộc trong năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cũng là một trong những con giáp giỏi kiếm tiền năm 2023, người tuổi Hợi được dự báo sẽ tiếp đà cát khí từ năm 2022 trước đó, thậm chí còn có những kỳ vọng mang tính bùng nổ.

Bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2023 này. Nhờ được thần linh chiếu cố, ban cho nhiều phước lành nên làm gì cũng suôn sẻ, tài khí vô cùng dồi dào, hứa hẹn lợi nhuận đổ về túi ầm ầm.

Theo đó, khi bước sang năm Quý Mão, bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình có những bước chuyển biến mới. Được Thần Tài ban lộc, tuổi Hợi có đường công danh hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đấy.

Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

Phúc lộc mà bạn được hưởng trong năm Quý Mão sẽ dẫn bạn đi đúng đường đúng hướng, nhìn ra được cơ hội phù hợp và nhanh tay nắm bắt kịp thời.

Tử vi cũng dự báo khoảng thời gian nửa cuối năm 2023, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi có cơ hội khởi sắc. Người đầu tư bất động sản sẽ không ngừng thu về lợi nhuận lớn. Nhìn chung đây sẽ là một năm tài chính dồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được thành tựu vang dội khiến bản thân vô cùng tự hào.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.