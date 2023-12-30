Cây dạ ngọc minh châu nở hoa hút lộc, 3 con giáp tài vận đỉnh cao, lắm của nhiều tiền, giàu sang vô đối trong 49 ngày tới

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thời gian tới, sự nghiệp của tuổi Tý vô cùng trắc trở. Bản mệnh quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân vì cái miệng của mình. Con giáp này thông minh, có tầm nhìn tốt nhưng chưa biết nịnh nọt người khác nên vẫn thường xuyên bị lép vế.

Thêm vào đó, con giáp này còn được đón nhận tin vui tình cảm. Có thể là trong dòng họ hoặc gia đình bản mệnh có người sắp đón tin vui, có thêm thành viên mới trong gia đình. Một số người đi xa trong ngày sẽ được bề trên che chở.

Cũng may là đường tài lộc hanh thông. Những người nhân đức trời dành phước cho, bản mệnh tốt bụng và nhân hậu, lộc tự đến nhà. Những ai có lộc ăn uống thì nên chia sẻ với những người xung quanh để phát huy vận may.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, đôi lúc có những toan tính, so đo phần thiệt hơn cho bản thân. Nhưng chung quy lại, con giáp này không phải người xấu hay cần đề phòng.

Người tuổi Mùi là người thật thà trong tình yêu, họ không giữ lại bất cứ bí mật nào cho bản thân mình, đã yêu là chia sẻ tất cả mọi thứ, từ chuyện nhỏ nhất.

Trong 49 ngày tới, người tuổi Thìn nhận được lộc lớn về tay. Họ giàu lên nhanh chóng, khối tài sản tăng vọt, cuộc sống dư dả, đề huề. Ngoài ra, công việc đầu tư của họ thuận lợi và sớm thu về kết quả cực tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 49 ngày tới của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu dù mệt mỏi, nhưng bạn vẫn cố vượt qua.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc chán nản khi không thể vượt qua nỗi sợ bản thân.

Tình cảm: Tình cảm dù lạc đường, nhưng bạn vẫn có người dẫn lối quay trở lại.

Tài lộc: Thay đổi cách chi tiêu, bạn có nhiều khoản dư hơn.

Sức khoẻ: Dùng nhiều nước có cồn, đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.