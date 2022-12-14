Cát tinh chiếu mệnh, từ 14/12 đến 20/12 sang quý vô cùng: 3 con giáp làm nên đại sự, tài lộc hanh thông, làm ăn vượng phát, tiền đổ túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 08:45

Bước vào khoảng thời gian từ ngày 14/12 đến 20/12 rất may mắn với những con giáp có lộc làm ăn sau đây khi mọi dự định và kế hoạch đều tiến triển thuận lợi.

Tuổi Hợi

Chính Ấn chiếu mệnh cho biết đường sự nghiệp của tuổi Hợi từ ngày 14/12 đến 20/12 chủ về học vấn, sự thông minh, trí tuệ, tài trí hơn người. Hợi là con người có đạo đức, làm ăn trọng chữ tín và chữ đức nên hay được lộc bất ngờ. Tuy nhiên bạn chưa có thành công lớn là do thiếu sự bứt phá.

Cát tinh chiếu mệnh, từ 14/12 đến 20/12 sang quý vô cùng: 3 con giáp làm nên đại sự, tài lộc hanh thông, làm ăn vượng phát, tiền đổ túi ầm ầm - Ảnh 1

Đường tiền bạc khởi sắc nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Những người làm công ăn lương có một ngày nghỉ trọn vẹn, không còn lo chuyện tiền nong. Những người làm ăn kinh doanh hoặc chơi chứng khoán có thể nhận được khoản tiền lớn.

Thổ Thủy tương khắc khiến vận tình cảm đi xuống rõ rệt. Khuyên Hợi nên thăm hỏi mọi người và cố gắng vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình nhiều hơn nhé. Bạn không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè nên đường tình duyên cũng có phần sa sút.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng tuổi Dậu sinh ra không ngậm thìa vàng cũng không gặp quá nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, khó khăn, thử thách không làm con giáp này nản chí, từ bỏ ước mơ. Để thực hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, bản mệnh luôn nỗ lực hết sức mình.

Trong thời gian gần đây, tuổi Dậu gặp nhiều chuyện không suôn sẻ trong công việc. Những cố gắng của con giáp này chưa được công nhận.

Cát tinh chiếu mệnh, từ 14/12 đến 20/12 sang quý vô cùng: 3 con giáp làm nên đại sự, tài lộc hanh thông, làm ăn vượng phát, tiền đổ túi ầm ầm - Ảnh 2

Tử vi dự báo rằng, từ ngày 14/12 đến 20/12, vận may của người tuổi Dậu sẽ thăng hoa hơn. Bản mệnh tìm được nhiều cơ hội mới để phát triển. Sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến, áp lực giảm đi, tinh thần của tuổi Dậu cũng phấn chấn hơn. Điều mà con giáp này cần làm là không nhụt chí, tiếp tục giữ vững lòng tin vào khả năng của bản thân và không bỏ lỡ các cơ hội tốt trước mắt.

Tuổi Tuất

tỪ ngày 14/12 đến 20/12, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Cát tinh chiếu mệnh, từ 14/12 đến 20/12 sang quý vô cùng: 3 con giáp làm nên đại sự, tài lộc hanh thông, làm ăn vượng phát, tiền đổ túi ầm ầm - Ảnh 3

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bước vào cuối tuần này, những con giáp sau đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, có cơ duyên nhận khoản tiền lớ, vui mừng hết sảy.

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